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В Новосибирске водитель пробил колесо из-за ямы на Димитровском мосту

Фото В Новосибирске водитель пробил колесо из-за ямы на Димитровском мосту
Фото В Новосибирске водитель пробил колесо из-за ямы на Димитровском мосту

Фото из паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

На Димитровском мосту в Новосибирске появились новые ямы, которые стали причиной ДТП.

Водитель пробил колесо из-за ямы при заезде на Димитровский мост на правом берегу в Новосибирске. Об этом владелец автомобиля рассказал в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, две ямы появились на Димитровском мосту при заезде с улицы Владимировской по правой полосе. В паблике авторы поста пожелали быть осторожнее при езде по мосту.

В комментариях жители Новосибирска относятся к ситуации с юмором. Многие написали, что для них эти ямы «как родные», а местные уже на автомате их объезжают. Другие посоветовали водителю зафиксировать инцидент и вызвать сначала ДПС, а потом обратиться к дорожным службам с иском о возмещении. Некоторые рассказали, что уже так делали и получили компенсацию.

Напомним, ранее в Новосибирске образовалась огромная яма прямо под припаркованными автомобилями. Машины провалились в кипяток – к счастью, внутри не находились люди. Сиб.фм вёл прямую трансляцию с места ЧП, журналистам удалось поговорить с владельцами автомобилей, а также дорожниками. Позднее в Сибирской генерирующей компании заявили, что водителям будет возмещён весь ущерб.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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