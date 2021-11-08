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общество

В Новосибирской области задержали 54-летнего браконьера за убийство 2 косуль

Фото В Новосибирской области задержали 54-летнего браконьера за убийство 2 косуль
Фото В Новосибирской области задержали 54-летнего браконьера за убийство 2 косуль

Pixabay.com

В Доволенском районе Новосибирской области сотрудники полиции задержали 54-летнего браконьера с двумя тушами косуль.

Мужчину обвиняют в незаконной добыче диких косуль и нарушении установленных правил охоты, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, 7 ноября государственный инспектор по охране животного мира выявил факт незаконной охоты на диких косуль. Оперативники задержали 54-летнего жителя села Баклуши. В сарае обнаружили огнестрельное оружие и две туши косуль. Мужчина признался в незаконной охоте.

Размер ущерба составил 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Фигуранту дела грозит до двух лет лишения свободы. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и соответствующем поведении, сообщает МВД России по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске задержали чиновников Минприроды за взятки с охотников.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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