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В первый рабочий день в Новосибирске зафиксированы 8-бальные пробки

Фото В первый рабочий день в Новосибирске зафиксированы 8-бальные пробки
Фото В первый рабочий день в Новосибирске зафиксированы 8-бальные пробки

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм; скрин 2ГИС

Движение затруднено как на левом, так и на правом берегу Новосибирска, люди вынуждены добираться до дома по несколько часов.

В первый рабочий день после режима нерабочих день, понедельник 8 ноября, в Новосибирске по данным сервиса 2ГИС зафиксированы пробки в 8 баллов — движение затруднено на левом и правом берегу города.

По данным сервиса 2ГИС, водителям лучше объезжать улицы Мичурина, Ипподромску, Вокзальную магистраль, Ядринцевску, Крылова, Красный проспект, Военную, Гоголя, Маршала Покрышкина, Кошурникова, Красина и другие.

Фото В первый рабочий день в Новосибирске зафиксированы 8-бальные пробки 2

На левом берегу затор зафиксирован в районе Димитровского моста, на проезде Энергетиков, а также на улицах Широкой, Ватутина, Блюхера, Сибиряков-Гвардейцев и так далее.

Заторы на улицах города могли возникнуть из-за небольших аварий, которые произошли на нескольких улицах города из-за гололёда.

Напомним, загруженность дорог в Новосибирске оказалась настолько сильной, что он вошёл в топ-10 городов мира по самым большим пробкам. Первое место в рейтинге заняла Москва. Рейтинг по пробкам составила компания-производитель средств навигации TomTom. Для борьбы с пробками исследователи предлагают развивать общественный транспорт и создавать максимально неудобные условия для передвижения на личных автомобилях. Например, вводить платный проезд в наиболее загруженных районах. Всего в рейтинг вошли 416 городов из 57 стран.

 

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Автор:
Алёна Истомина
журналист

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