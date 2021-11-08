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В ТЦ «Калейдоскоп» на площади Маркса появятся магазины одежды и фуд-корт

Фото В ТЦ «Калейдоскоп» на площади Маркса появятся магазины одежды и фуд-корт
Фото В ТЦ «Калейдоскоп» на площади Маркса появятся магазины одежды и фуд-корт

Фото 2ГИС

Торговый центр «Калейдоскоп» на площади Карла Маркса, специализирующийся на мебели, сантехнике и отделочных материалах, ждут масштабные перемены. По задумке владельцев, он должен превратиться в ТЦ широкого профиля с магазинами одежды и фуд-кортом.

Торговый центр «Калейдоскоп» по адресу площадь Карла Маркса, 6/1 в Новосибирске начал работать весной 2014 года и с самого начала специализировался на мебели, сантехнике и отделочных материалах. Однако площадке стало сложно конкурировать с отдельными магазинами товаров для дома и ремонта и другими ТЦ, и владельцы решили её переформатировать.

По данным HГC, «Калейдоскоп» хотят превратить в торговый центр широкого профиля — с супермаркетом, магазинами одежды и общепитом. Именно таким он задумывался в 2007 году, когда был на начальной стадии строительства.

Площадь супермаркета составит почти 1,5 тыс. кв. м. С большой вероятностью это может быть «Перекрёсток» компании Х5 Retail Group.

Другими крупными арендаторами на первом уровне могут стать H&M (вместе с H&M Home) и магазин одежды Reserved. На плане также указаны СROPP, BEFREE, Love Republic и прочие типичные «обитатели» крупных ТЦ. Всего на первом этаже, за исключением магазинов среднего размера, предусмотрено около 30 небольших слотов.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что весной 2022 года в Новосибирске откроется гипермаркет Hoff. Магазин площадью около 5 тыс. кв. м станет первым в Сибири.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
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