Врач из Новосибирска заявила о риске бесплодия после COVID-19

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Врач новосибирской клиники рассказала о том, как влияет перенесённый коронавирус на репродуктивную систему организма у женщин и мужчин.

У пациентов после перенесённого коронавируса могут возникнуть проблемы с репродуктивной системой. Иногда он может привести к бесплодию, причём как у женщин, так и у мужчин. Об этом сайту «АиФ-Новосибирск» рассказала главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.

Влияние на женский организм

Как рассказала Татьяна Овсянникова, перенесённый коронавирус оказывает большое воздействие на женский организм, начиная с изменения менструального цикла и заканчивая тяжёлой беременностью или бесплодием.

Так, после COVID-19 врачи отмечают у женщин дисфункцию яичников. У пациенток изменяется менструальный цикл, причём он может и увеличиваться, и уменьшаться. Могут быть и другие постковидные синдромы: внезапные кровотечения, потливость, боли внизу живота и пояснице, набор веса, а также поражение слизистой полости матки (эндометрия).

«[У женщин при эндометрии] могут появляться кровотечения или, наоборот, начинаться скудные менструации, эти изменения могут сопровождаться повышенной температурой тела», – рассказала врач.

Кроме того, ранее Минздрав России опубликовал исследование, в котором указано, что коронавирус может негативно влиять на репродуктивную систему. Так, учёные провели исследования над беременными женщинами. Оказалось, что 2,3 % новорождённых имели положительный тест на COVID-19, а беременность протекала гораздо тяжелее.

Проблемы с репродуктивной функцией могут возникнуть у женщин старше 35 лет (это поздний репродуктивный возраст), которые перенесли коронавирус в средней или тяжёлой форме.

Влияние коронавируса на мужчин

По словам Овсянниковой, многие исследователи считают SARS-CoV-2 гендерно-зависимым заболеванием. Это связано с тем, что именно мужчины чаще всего переносят коронавирус в тяжёлой форме, поэтому на их организм он оказывает гораздо большее влияние. В крайнем случае коронавирусная инфекция может поразить репродуктивные органы и привести к бесплодию.

Коронавирус также влияет на репродуктивные органы в целом. Как рассказала врач новосибирской клиники, вирус может вызвать воспаление яичек у мужчин. Так, у пациентов после коронавируса нередко возникают орхиты – воспалительные изменения в яичках. Орхиты находили у многих мужчин, умерших от COVID-19.

По словам Овсянниковой, в мужском организме после перенесённого коронавируса нарушается синтез тестостерона, вследствие чего снижается подвижность сперматозоидов, а затем и фертильности. Однако есть риск полной гибели сперматозоидов.

«Учёные допускают, что дело скорее в лихорадке. Высокая температура вредна для яичек, однако она – один из наиболее распространённых симптомов COVID-19. Но прямое действие на рецепторы также имеет место. Профилактика одна – сформированный специфический иммунитет, то есть вакцинация. Это единственное, чем можно обезопасить наши рецепторы без малейших последствий», – отметила Овсянникова.