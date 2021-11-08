Врач назвал симптомы коронавируса у привитых пациентов

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Заболевание COVID-19 у вакцинированных сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. Жар или потеря обоняния встречаются реже, сообщают врачи из Дании. Ранее российские медики отмечали изменение симптоматики заболевания осенью 2021 года.

«Прорывной инфекцией» медики называют ситуацию, при которой привитые люди заражаются коронавирусом. Наиболее распространённые симптомы коронавируса у вакцинированных – головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание. Высокая температура или исчезновение обоняния встречаются у привитых гораздо реже. Таковы исследования экспертов ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов COVID-19. Об этом сообщили инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн в беседе с Датским радио (DR).

У вакцинированных людей болезнь может развиваться по-разному, как и у непривитых, утверждают специалисты.

В целом об изменении первых симптомов COVID-19 осенью 2021 года сообщали российские врачи. Ковид теперь может начинаться с сильного насморка, когда раньше одним из главных симптомов был сухой кашель.

«Новый симптом коронавирусной инфекции – сильный насморк, чего не было раньше», – цитирует главу Профсоюза фельдшеров и работника скорой помощи Дмитрия Белякова «Общественная служба новостей».

Схожие с острым гриппом симптомы – боль и першение в горле, высокая температура – тоже могут быть признаком ковида.

«Температура ведёт себя как при гриппе, но держится дольше. Истечение из носа, боли в горле, першение. Быстро развивающийся и долго продолжающийся кашель с большим количеством мокроты. В значительной степени выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость», – предупреждает врач Александр Эдигер.

У 15 % пациентов наблюдаются тошнота, рвота, диарея и проблемы ЖКТ. По версии специалистов, такие симптомы вызывает мутировавший коронавирус штамма «дельта».

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, чем различаются симптомы коронавируса и гриппа. Также мы изучали статистику: после какой вакцины чаще заболевают привитые от коронавируса.