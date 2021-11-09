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общество

100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19: в России изменили сроки розыгрыша среди привитых от коронавируса

Фото 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19: в России изменили сроки розыгрыша среди привитых от коронавируса
Фото 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19: в России изменили сроки розыгрыша среди привитых от коронавируса

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Ещё два розыгрыша денежных призов по 100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса состоятся до 31 декабря 2021 года. Постановление Правительства РФ № 1864 уже подписано Михаилом Мишустиным. Но дата третьего розыгрыша в ноябре 2021 года до сих пор не объявлена. И он вряд ли состоится 14 числа по аналогии с сентябрём и октябрём, ведь 14 ноября – воскресенье.

Правительство официально объявило о продлении розыгрышей 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19 ещё на два месяца, до конца 2021 года. «Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек», – сказано на сайте Правительства РФ.

Соответствующее Постановление № 1864 от 30 октября 2021 года подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19: в России изменили сроки розыгрыша среди привитых от коронавируса 2
Однако дата розыгрыша в ноябре и декабре не названа ни в постановлении правительства, ни на официальном сайте бонусзаздоровье.рф.

День 14 ноября 2021 года в качестве даты третьего розыгрыша призов вызывает сомнения. Это выходной день – воскресенье. И до этой даты осталось всего несколько рабочих дней.

В прошлый раз даты двух первых розыгрышей денежных призов – 14 сентября и 14 октября – были известны сразу после того, как Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2021 г. № 1324 была учреждена первая 1000 призов.

Фото 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19: в России изменили сроки розыгрыша среди привитых от коронавируса 3

В число участников розыгрыша автоматически попадают все россияне, вакцинированные от COVID-19 до даты розыгрыша. Информация о выигрыше доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги») и направлена победителю посредством push-уведомления.

Фото 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19: в России изменили сроки розыгрыша среди привитых от коронавируса 4

Список выигравших номеров сертификатов вакцинации по результатам розыгрышей 14 сентября и 14 октября опубликован на официальном сайте бонусзаздоровье.рф.

Напомним, в сентябре новосибирская пенсионерка выиграла 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19. Инструкцию, как проверить выигрыш 100 тысяч рублей – читайте на сайте Сиб.фм.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

коронавирус
розыгрыш
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