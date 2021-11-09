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АО «Транснефть – Западная Сибирь» повышает надёжность оборудования

Фото АО «Транснефть – Западная Сибирь» повышает надёжность оборудования
Фото АО «Транснефть – Западная Сибирь» повышает надёжность оборудования

Фото предоставлено АО «Транснефть – Западная Сибирь»

АО «Транснефть – Западная Сибирь» завершило капитальный ремонт маслосистемы нефтенасосной № 1 Мариинской нефтеперекачивающей станции (НПС) Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ). Производственный объект расположен в Кемеровской области.

Главной задачей произведённого капитального ремонта стало обеспечение надёжной и бесперебойной работы маслосистемы в период дальнейшей эксплуатации. Маслосистема четырёх магистральных насосных агрегатов предназначена для подачи смазочного масла в подшипники насосов и электродвигателей агрегатов и поддержания определённого температурного режима. Неэффективная работа маслосистемы может стать одной из причин преждевременного выхода из строя насосных агрегатов и повышения эксплуатационных затрат на транспортировку нефти.

Работы продолжались на протяжении шести месяцев. В ходе капитального ремонта маслосистемы насосной Мариинской НПС была произведена установка новых шестерённых насосов объёмного типа для подачи масла к подшипниковым узлам магистральных агрегатов, выполнена замена фильтров для очистки масла, существующих трубопроводов, обратных затворов и запорной арматуры в маслоприемнике. На обвязке магистральных насосов и маслонасосов были установлены виброизолирующие рукава. Выполнен ремонт электрооборудования маслосистемы.

При ремонте применялось оборудование отечественного производства, обладающее улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками.

Капитальный ремонт маслосистемы на Мариинской НПС проводился без остановки транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Омск – Иркутск и Анжеро-Судженск – Красноярск. На объекте были проведены необходимые испытания, по окончании которых модернизированная маслосистема НПС-1 была введена в эксплуатацию.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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нефть
оборудование
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