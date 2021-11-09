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Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус

Фото Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус
Фото Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус

Фото предоставлено компанией «Расцветай»

Трехкомнатные квартиры в хорошем доме — вершина «квартирной карьеры», ответственный выбор. Основная тенденция, которую отмечает аналитический центр компании «Расцветай» — устойчивый спрос на большие «семейные» квартиры. Это связано с разными планировочными решения и площадью такого жилья.

Застройщик предлагает разное актуальное жилье, которое отвечает потребностям разных категорий семей. Объекты компании «Расцветай» расположены в удобных локациях: метро, остановки общественного транспорта, развитая социальная инфраструктура – все в шаговой доступности. Вложения в квартиру в развитом районе города оправданы – это экономия времени всех членов семьи и возможность выстроить жизнь в одной локации.

ЖК «Расцветай на Маркса»

Жилой комплекс расположен в локации, которая считается одной из самых развитых с точки зрения инфраструктуры левобережья Новосибирска. Рядом с комплексом благоустраивается большой парк для прогулок и занятий спортом, набережная и многофункциональная ледовая арена. «Расцветай на Маркса» — единственный комплекс класса «комфорт» в 5-минутах от станции метро «Студенческая», дойти до которой можно, не переходя дорогу.

Фото Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус 2

В ЖК «Расцветай на Маркса» в наличии трехкомнатные квартиры 76 кв. м и 87 кв.м. В жилье запроектированы кухни-гостиные и выделены места под гардеробные и кладовые, зоны хранения, ведь большой семье нужно много места для семейных посиделок и игр с детьми, а количество вещей, которые надо вместить в квартиру, при появлении детей растет в геометрической прогрессии.

«Расцветай на Обской»

Дом расположен вблизи Михайловской набережной. Рядом с метро «Речной вокзал», благодаря которому можно комфортно добираться на левый и правый берег Новосибирска. Локация удобна и для семей с детьми: школа в соседнем здании, в шаговой доступности – детский сад, гипермаркет «Лента», аптеки, магазины.

Фото Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус 3

Трехкомнатные квартиры в «Расцветай на Обской» – 75 кв.м. и 87 кв.м. Их планировки продуманы и функциональны без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

«Дом на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской»

Объекты в центральном районе – Дом на Шамшиных и «Расцветай на Ядринцевской» – это близость сразу к нескольким центральным станциям метро, самые престижные школы (в том числе гимназия №1 и экономический лицей) рядом два бассейна, стадион «Спартак» и Центральный парк.

Фото Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус 4Дом на Шамшиных

В Доме на Шамшиных есть трехкомнатные квартиры 85 – 91 кв.м., а в «Расцветай на Ядринцевской» комфортное жилье – 82 кв. м. Базовые планировки таких квартир легко трансформируются под потребности жителей, зонирование жилых и нежилых зон определяют только желания семьи. Это делает жилье адаптивным к потребностям хозяев, отмечают в компании «Расцветай».

Фото Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус 5Расцветай на Ядринцевской

В числе преимуществ планировок в проектах застройщика — два санузла, при этом один из них — рядом с родительской спальней.

ЖК «Расцветай на Красном»

ЖК «Расцветай на Красном» находится в пяти минутах ходьбы от метро «Заельцовская», вблизи комплекса восемь школ и семь детских садов, в районе возводят новую поликлинику. Рядом — Ботанический сад, Зоопарк и Заельцовский парк.

В ЖК «Расцветай на Красном» можно приобрести трехкомнатные квартиры 68 кв.м. Планировки которых функциональные, квадратные, без вытянутых узких комнат. Окна выходят во двор, что очень удобно в целях комфорта и безопасности, всегда можно наблюдать за играющим на площадке ребенком.

Фото Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус 6Придомовая территория ЖК «Расцветай на Красном» закрытая, с концепцией «двор без машин». Это значит, что дети спокойно могут гулять по дворовым дорожкам, а родителям не придется переживать, что из-за угла выскочит автомобиль.

Особого внимания заслуживают благоустройство и инфраструктура ЖК «Расцветай на Красном». Территория зонирована на площадки для занятий детей разных возрастов. Предусмотрены также и спортплощадка с оборудованием для кардио и силовых тренировок, беседки для досуга взрослых и место для проведения праздников.

Центр продаж квартир компании
«Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль, 8а

+7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

Instagram

Фото Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус 7

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса»; ООО «СЗ «Расцветай на Обской»; ООО «СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО «СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО «СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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Автор:
Анастасия Павлова
журналист

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