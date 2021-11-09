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День полиции в России: лучшие поздравления в стихах к 10 ноября

Фото День полиции в России: лучшие поздравления в стихах к 10 ноября
Фото День полиции в России: лучшие поздравления в стихах к 10 ноября

Фото с сайта smehopozitiv.ru

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России ежегодно 10 ноября. До переименования в 2011 году праздник назывался День милиции. В народе его называют Днём полиции. Душевные поздравления в стихах всем российским правоохранителям – в материале Сиб.фм.

Сотрудники полиции российской!
Сегодня от души вас поздравляем
И всем от рядового до министра
Здоровья, сил и мужества желаем.
Порой, вам нелегко, мы это знаем,
Ведь ваша служба и опасна и трудна.
Пусть государство вас за это поощряет,
А наш народ благодарит всегда.
Пускай Россия никогда не забывает,
Кто охраняет твёрдо наш покой.
Пусть вас Господь от зла оберегает
И возвращает невредимыми домой.

Фото День полиции в России: лучшие поздравления в стихах к 10 ноября 2

Храни вас Бог, на службе и в засаде,
В кромешной тьме под проливным дождем,
И на допросе и за протоколом, —
Мы каждый день от вас успехов ждем.
Желаем вам упорно, ежедневно
Путь к совершенству преодолевать,
И быть в семье примером, и в работе,
Счастливым быть, а значит – побеждать!

Спасибо за мужество, веру и силу.
Спасибо за то, что храните Россию!
Пусть служба трудна и порою опасна,
Старания ваши совсем не напрасны.
Вам мирного неба и солнечных дней,
Дорогу по жизни – длинней и ровней.
Пусть боли, потери вас не повстречают,
Пусть звезды на ваших погонах сияют!

Фото День полиции в России: лучшие поздравления в стихах к 10 ноября 3

Сотруднику органов внутренних дел
Желаю побед и возможностей новых,
Чтоб в жизни никто нарушать не посмел
Порядок в стране и законов основы!
Судьба пусть подарит за труд непростой,
Тебе много самых счастливых мгновений,
В блистательной службе – удачи большой,
Здоровья и мужества, сил, вдохновения!

Фото День полиции в России: лучшие поздравления в стихах к 10 ноября 4

Работа ваша не проста,
Вам доверяют неспроста.
Пускай же ваш нелегкий труд
Всегда и чтут, и берегут.
Достойной будет пусть зарплата,
Чтоб отпуск – где-то в Эмиратах,
Чтоб стрессов меньше – больше смеха.
Во всех делах всегда успеха!
И чтоб всегда, везде, во всём
Быть впереди и за рулем!

Напомним, что 2 августа в России празднуют День ВДВ и у полиции в этот день традиционно много работы. А 17 октября 2021 года в России впервые отмечался День отца, учреждённый по инициативе президента страны Владимира Путина.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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полиция
праздники
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