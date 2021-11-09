День полиции в России: лучшие поздравления в стихах к 10 ноября

Фото с сайта smehopozitiv.ru

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России ежегодно 10 ноября. До переименования в 2011 году праздник назывался День милиции. В народе его называют Днём полиции. Душевные поздравления в стихах всем российским правоохранителям – в материале Сиб.фм.

Сотрудники полиции российской!

Сегодня от души вас поздравляем

И всем от рядового до министра

Здоровья, сил и мужества желаем.

Порой, вам нелегко, мы это знаем,

Ведь ваша служба и опасна и трудна.

Пусть государство вас за это поощряет,

А наш народ благодарит всегда.

Пускай Россия никогда не забывает,

Кто охраняет твёрдо наш покой.

Пусть вас Господь от зла оберегает

И возвращает невредимыми домой.

Храни вас Бог, на службе и в засаде,

В кромешной тьме под проливным дождем,

И на допросе и за протоколом, —

Мы каждый день от вас успехов ждем.

Желаем вам упорно, ежедневно

Путь к совершенству преодолевать,

И быть в семье примером, и в работе,

Счастливым быть, а значит – побеждать!



Спасибо за мужество, веру и силу.

Спасибо за то, что храните Россию!

Пусть служба трудна и порою опасна,

Старания ваши совсем не напрасны.

Вам мирного неба и солнечных дней,

Дорогу по жизни – длинней и ровней.

Пусть боли, потери вас не повстречают,

Пусть звезды на ваших погонах сияют!

Сотруднику органов внутренних дел

Желаю побед и возможностей новых,

Чтоб в жизни никто нарушать не посмел

Порядок в стране и законов основы!

Судьба пусть подарит за труд непростой,

Тебе много самых счастливых мгновений,

В блистательной службе – удачи большой,

Здоровья и мужества, сил, вдохновения!

Работа ваша не проста,

Вам доверяют неспроста.

Пускай же ваш нелегкий труд

Всегда и чтут, и берегут.

Достойной будет пусть зарплата,

Чтоб отпуск – где-то в Эмиратах,

Чтоб стрессов меньше – больше смеха.

Во всех делах всегда успеха!

И чтоб всегда, везде, во всём

Быть впереди и за рулем!

Напомним, что 2 августа в России празднуют День ВДВ и у полиции в этот день традиционно много работы. А 17 октября 2021 года в России впервые отмечался День отца, учреждённый по инициативе президента страны Владимира Путина.