Фотограф Слава Степанов показал заснеженный Новосибирск с высоты птичьего полёта

Фото Instagram

Снимки белоснежного Новосибирска появились в Instagram местного фотографа Славы Степанова.

В Новосибирске на смену осени пришла настоящая зима: улицы покрыты снегом, а жители переобулись в зимнюю обувь и пуховики. Фотограф Слава Степанов показал заснеженный город с высоты птичьего полёта, снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.

В комментариях подписчики Славы Степанова написали, что так красиво показать город мог только этот фотограф. Другие же пользователи удивились, что в Новосибирске так сильно выпал снег.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал снимки фотографа Николая Баянова, который запечатлел «нереальное» звёздное небо над Новосибирском.