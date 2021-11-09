Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Фотограф Слава Степанов показал заснеженный Новосибирск с высоты птичьего полёта

Фото Фотограф Слава Степанов показал заснеженный Новосибирск с высоты птичьего полёта
Фото Фотограф Слава Степанов показал заснеженный Новосибирск с высоты птичьего полёта

Фото Instagram

Снимки белоснежного Новосибирска появились в Instagram местного фотографа Славы Степанова.

В Новосибирске на смену осени пришла настоящая зима: улицы покрыты снегом, а жители переобулись в зимнюю обувь и пуховики. Фотограф Слава Степанов показал заснеженный город с высоты птичьего полёта, снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото Фотограф Слава Степанов показал заснеженный Новосибирск с высоты птичьего полёта 2

Фото Фотограф Слава Степанов показал заснеженный Новосибирск с высоты птичьего полёта 3

Фото Фотограф Слава Степанов показал заснеженный Новосибирск с высоты птичьего полёта 4

В комментариях подписчики Славы Степанова написали, что так красиво показать город мог только этот фотограф. Другие же пользователи удивились, что в Новосибирске так сильно выпал снег.

Фото Фотограф Слава Степанов показал заснеженный Новосибирск с высоты птичьего полёта 5

Фото Фотограф Слава Степанов показал заснеженный Новосибирск с высоты птичьего полёта 6

Фото Фотограф Слава Степанов показал заснеженный Новосибирск с высоты птичьего полёта 7

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал снимки фотографа Николая Баянова, который запечатлел «нереальное» звёздное небо над Новосибирском.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15222
Онколог назвал главную причину любого рака
13017
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
11463
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11003
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
9451
Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
8731
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8625
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя