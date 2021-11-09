Фотограф Слава Степанов показал заснеженный Новосибирск с высоты птичьего полёта

Фото Instagram
Снимки белоснежного Новосибирска появились в Instagram местного фотографа Славы Степанова.
В Новосибирске на смену осени пришла настоящая зима: улицы покрыты снегом, а жители переобулись в зимнюю обувь и пуховики. Фотограф Слава Степанов показал заснеженный город с высоты птичьего полёта, снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.
В комментариях подписчики Славы Степанова написали, что так красиво показать город мог только этот фотограф. Другие же пользователи удивились, что в Новосибирске так сильно выпал снег.
Напомним, ранее Сиб.фм публиковал снимки фотографа Николая Баянова, который запечатлел «нереальное» звёздное небо над Новосибирском.
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