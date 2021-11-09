Путин присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику ГУ МВД Новосибирской области Кулькову

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Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков получил звание генерал-лейтенанта полиции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин присвоил начальнику ГУ МВД РФ по Новосибирской области Андрею Кулькову звание генерал-лейтенанта полиции, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Специальные звания получили ещё несколько представителей ОВД, в том числе глава ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов. Указ глава государства подписал в преддверии Дня сотрудника внутренних дел, который отмечается 10 ноября.

Кресло начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области Кульков занял в июле 2020 года, до этого возглавлял ГУ МВД по Республике Хакасия. В феврале 2019 года получил звание генерал-майора.

В органах внутренних дел Кульков с 1993 года. Службу, ещё в милиции, начал с должности инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних Октябрьского РОВД Иваново.

Напомним, ранее Путин присвоил звание генерал-майора юстиции Дмитрию Ходакову.