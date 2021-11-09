Голая девушка убегала от мужчины в Октябрьском районе Новосибирска

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

7 ноября в Новосибирске голая женщина убегала от мужчины, который уговаривал её прекратить «совершать безумства».

В прошедшее воскресенье, 7 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска мужчина бегал за голой девушкой. Странное поведение было зафиксировано на записи видеорегистратора, которая попала в паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Необычный случай произошёл поздним вечером 7 ноября в 19:30 на улице Гурьевской в Октябрьском районе. На кадрах можно увидеть, как по заснеженной улице бежит обнажённая девушка. Следом за ней направлялся мужчина, который пытался уговорить её перестать бегать.

В комментариях к видео пользователи предположили, что девушка могла находиться под запрещёнными веществами. Однако некоторых ситуация только позабавила.

«Подробностей пожалуйста!»;

«Четвертую часть "Особенностей национальной охоты" снимали»;

«Натуристка! В здоровом теле – здоровый дух, учитесь, господа»;

«Видать, после баньки решила в снегу остыть»;

«Когда у тебя нет QR кода...» – написали новосибирцы.

Напомним, что в Новосибирске нередко происходят инциденты с голыми людьми. В сентябре обнажённая женщина исполнила танец прямо рядом с железнодорожным вокзалом. Необычное поведение сибирячки попало на камеру одного из прохожих. К счастью, вскоре к женщине подошёл полицейский и увёл её.