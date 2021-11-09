Голая девушка убегала от мужчины в Октябрьском районе Новосибирска

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
7 ноября в Новосибирске голая женщина убегала от мужчины, который уговаривал её прекратить «совершать безумства».
В прошедшее воскресенье, 7 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска мужчина бегал за голой девушкой. Странное поведение было зафиксировано на записи видеорегистратора, которая попала в паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Необычный случай произошёл поздним вечером 7 ноября в 19:30 на улице Гурьевской в Октябрьском районе. На кадрах можно увидеть, как по заснеженной улице бежит обнажённая девушка. Следом за ней направлялся мужчина, который пытался уговорить её перестать бегать.
В комментариях к видео пользователи предположили, что девушка могла находиться под запрещёнными веществами. Однако некоторых ситуация только позабавила.
«Подробностей пожалуйста!»;
«Четвертую часть "Особенностей национальной охоты" снимали»;
«Натуристка! В здоровом теле – здоровый дух, учитесь, господа»;
«Видать, после баньки решила в снегу остыть»;
«Когда у тебя нет QR кода...» – написали новосибирцы.
Напомним, что в Новосибирске нередко происходят инциденты с голыми людьми. В сентябре обнажённая женщина исполнила танец прямо рядом с железнодорожным вокзалом. Необычное поведение сибирячки попало на камеру одного из прохожих. К счастью, вскоре к женщине подошёл полицейский и увёл её.
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