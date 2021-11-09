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Хоккейная «Сибирь» всухую обыграла московский «Спартак» на юбилейном матче КХЛ

Фото Хоккейная «Сибирь» всухую обыграла московский «Спартак» на юбилейном матче КХЛ
Фото Хоккейная «Сибирь» всухую обыграла московский «Спартак» на юбилейном матче КХЛ

Фото ХК «Сибирь»

8 ноября прошёл юбилейный матч хоккейной «Сибири» и московского клуба «Спартак». Новосибирская команда одержала победу с разгромным счётом 3:0.

В понедельник, 8 ноября, хоккейный клуб «Сибирь» провёл новый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В этот раз «Снеговики» сыграли с московским «Спартаком» и обыграли команду противников всухую со счётом 3:0.

В первый же период счёт открыл нападающий Олег Ли, забросив шайбу на 17-й минуте матча. Во втором периоде Евгений Чесалин забросил вторую шайбу, которая с подачи Михала Чайковски попала в ворота соперников, поэтому гол записали на последнего.

В третьем периоде «Сибирь» одержала окончательную победу, последнюю шайбу забросил нападающий Валентин Пьянов. За весь матч вратарь «Снеговиков» Антон Красоткин отразил 38 бросков от противников в створ. Новосибирская команда всухую обыграла «Спартак» со счётом 3:0.

Для «Сибири» и «Спартака» матч 8 ноября стал юбилейным – 25-я игра в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

После матча со «Спартаком» у хоккейной «Сибири» наступила небольшая пауза между играми. Как рассказал главный тренер команды Андрей Мартемьянов, эту паузу хоккеисты используют как возможность для отдыха после длинной серии матчей.

«У нас парни уже выжаты как лимоны, эмоций не хватает, приходится их доставать по крупицам. Каждый день ищем мотивационные моменты, мы сдвинулись с мёртвой точки и потихоньку набираем очки. Этот перерыв нам как нельзя кстати», – отметил Мартемьянов.

Напомним, что с 30 октября в Новосибирске на матчи ХК «Сибирь» начали пускать только по QR-кодам.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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