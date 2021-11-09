Инфекционист Поздняков назвал самое опасное проявление постковида у детей

Фото pixabay.com

Самое грозное последствие недавно перенесённого коронавируса у детей — мультисистемный воспалительный синдром (МВС), рассказал инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков и назвал признаки, по которым его можно определить.

Постковидный синдром встречается у детей не так часто, как у взрослых. Говорят о нём обычно усталость, повышенная утомляемость, тревожность, частые перемены настроения или нарушения сна, рассказал инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Если форма ковида была средней или тяжёлой, то у ребёнка могут появиться одышка, снижение толерантности к физической нагрузке, длительные изменения при рентгенологических исследованиях, уточнил специалист.

«Самое грозное последствие — мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющийся не во время, а через 1-4 недели после перенесённого заболевания», — пояснил инфекционист.

По словам Позднякова, МВС чаще всего появляется у детей, у которых COVID-19 протекал в лёгкой или даже субклинической форме. Возможная причина его развития — гипериммунная реакция организма на SARS-CoV-2, но отсроченная по времени, если сравнивать со взрослыми пациентами, добавил врач.

Проявления МВС:

● лихорадка, температура выше 38,5, которая плохо сбивается с помощью антипиретиков, симптомы интоксикации;

● появление различных вариантов сыпи (отмечается более чем у 50 % пациентов); явления конъюнктивита, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ (хейлит);

● увеличение лимфоузлов различных локализаций;

● желудочно-кишечные расстройства;

● снижение артериального давления, иногда вплоть до проявления шока;

● нарушения работы сердца.

«Лабораторно у таких пациентов выявляют изменения в ОАК (чаще лейкопению с лимфопенией), в биохимии повышение СРБ, ферритина, изменение белковых фракций, повышение АлТ, АсТ и многие другие. У всех пациентов обнаруживается высокий уровень IgG к коронавирусу», — отметил Поздняков.

Инфекционист подчеркнул, что лечить МВС нужно исключительно в стационаре, а при появлении симптомов срочно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как постковидный синдром проявляется у взрослых, а профессор, инфекционист и заслуженный врач РФ Наталья Толоконская объясняла, почему полностью списывать его появление на перенесённую инфекцию не стоит.