Масштабный инвестиционный проект позволит завершить строительство двух крупных долгостроев региона

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Реализация еще одного масштабного инвестиционного проекта началась в Новосибирской области. Благодаря нему планируется завершение строительства двух крупных долгостроев – домов по ул. Галущака, 15 и ул. Есенина, 65. Осуществление каждого МИПа находится на особом контроле министерства строительства Новосибирской области.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, с начала 2021 года Губернатором Новосибирской области было подписано 8 распоряжений о реализации МИПов, всего в регионе в разной стадии действует 26 проектов, еще 5 масштабных инвестиционных проектов готовятся к реализации. По итогу реализации всех проектов инициаторами МИП будет передано более 23,5 тысяч кв. м. жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Также, благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1 млрд 365 млн рублей.

С инициативой создания нового масштабного инвестиционного проекта выступил ООО «СЗ «Союз-Инвест»». По условиям МИПа он обязан передать в собственность обманутых дольщиков не менее 258 кв. м жилых помещений. Кроме того, в рамках МИП будут направлены 30 млн рублей на достройку домов по ул. Галущака, 15 ул. Есенина, 65. Оба объекта находятся в стадии завершения строительства.

Согласно Закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, застройщику предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по ул. Беловежская в Кировском районе г. Новосибирска.

Как напомнил заместитель министра строительства Алексей Колмаков, масштабные инвестиционные проекты – мера государственной поддержки, которая помогает привлекать к решению проблемы обманутых дольщиков проверенных застройщиков. Именно они выделяют средства на достройку долгостроев и квадратные метры обманутым дольщикам. При этом застройщикам согласно Закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, предоставляется участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов.

Такие масштабные инвестпроекты стали наиболее эффективным инструментом решения вопроса обманутых дольщиков. Они осуществляется специальной комиссией под руководством первого заместителя Председателя Правительств Новосибирской области Владимир Знаткова. В состав комиссии входят члены областного Правительства, представители депутатского корпуса Законодательного собрания региона и руководители мэрии Новосибирска.