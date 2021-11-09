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Минтранс региона направил дополнительный лабораторный контроль по качеству ремонтируемых автодорог

Фото Минтранс региона направил дополнительный лабораторный контроль по качеству ремонтируемых автодорог
Фото Минтранс региона направил дополнительный лабораторный контроль по качеству ремонтируемых автодорог

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В связи с сообщениями граждан и публикациями СМИ о ремонте дорог в условиях снегопада министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова усилило работу с заказчиками и подрядчиками.

На дороги, которые подлежат ремонту за счёт областного бюджета, направлен дополнительный независимый лабораторный контроль качества.

На каждом объекте будет проведён лабораторный контроль качества выполненных работ. По итогам проверки специалисты примут решение о соответствии работ действующим нормативам. На улице Блюхера, указанной в публикациях, во время ремонта которой произошёл инцидент, связанный с грубым обращением рабочего с гражданами, проходили работы по ремонту тротуара в рамках муниципальной программы – заказчиком этих работ выступает мэрия Новосибирска.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области проведена разъяснительная работа с представителем заказчиков дорожно-строительных работ (мэрией г. Новосибирска), которые в свою очередь организовали беседу с подрядчиками о недопустимости проведения ремонтных работ с нарушением технологии в период выпадения осадков. Кроме того, подрядчику было указано на необходимость корректного общения с гражданами.

По факту данного инцидента Минтрансом дополнительно направлен независимый лабораторный контроль качества на участки дорог, ремонт на которых выполняется за счёт средств областного бюджета, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ужесточить контроль за соблюдением правил применения технологий дорожного строительства губернатор Андрей Травников поручил на оперативном совещании 1 ноября.

«Если качество неудовлетворительное – объект не будет принят», – доложил главе региона министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
Минтранс
ремонт дорог
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