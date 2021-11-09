Минтранс региона направил дополнительный лабораторный контроль по качеству ремонтируемых автодорог

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В связи с сообщениями граждан и публикациями СМИ о ремонте дорог в условиях снегопада министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова усилило работу с заказчиками и подрядчиками.
На дороги, которые подлежат ремонту за счёт областного бюджета, направлен дополнительный независимый лабораторный контроль качества.
На каждом объекте будет проведён лабораторный контроль качества выполненных работ. По итогам проверки специалисты примут решение о соответствии работ действующим нормативам. На улице Блюхера, указанной в публикациях, во время ремонта которой произошёл инцидент, связанный с грубым обращением рабочего с гражданами, проходили работы по ремонту тротуара в рамках муниципальной программы – заказчиком этих работ выступает мэрия Новосибирска.
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области проведена разъяснительная работа с представителем заказчиков дорожно-строительных работ (мэрией г. Новосибирска), которые в свою очередь организовали беседу с подрядчиками о недопустимости проведения ремонтных работ с нарушением технологии в период выпадения осадков. Кроме того, подрядчику было указано на необходимость корректного общения с гражданами.
По факту данного инцидента Минтрансом дополнительно направлен независимый лабораторный контроль качества на участки дорог, ремонт на которых выполняется за счёт средств областного бюджета, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ужесточить контроль за соблюдением правил применения технологий дорожного строительства губернатор Андрей Травников поручил на оперативном совещании 1 ноября.
«Если качество неудовлетворительное – объект не будет принят», – доложил главе региона министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
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