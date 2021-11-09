«Моя любовь живёт на первом этаже»: как учесть все особенности выбора однокомнатной квартиры

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Продолжаем серию публикаций о том, как взвешенно подходить к долгожданному выбору собственной квартиры. На этом раз развенчиваем безнадёжно устаревший миф о том, что жильё на первом этаже — неликвидная недвижимость.

Предубеждения по поводу дискомфорта проживания на первом этаже многоквартирного дома должны уйти в прошлое — просто потому, что они потеряли актуальность. В советское время рынок недвижимости не мог похвастать высококачественными предложениями (хрущёвки, брежневки и прочая однотипная застройка), поэтому жильё на первом этаже стоило дешевле и пользовалось меньшим спросом. Неудивительно, ведь окна там, как правило, располагались достаточно низко от фундамента, соблазняя нечистоплотных людей на кражи. Добавим к этому сырость от находящегося вблизи подвала, наличие грызунов, насекомых по той же причине, уязвимость местных коммуникаций, грозящая затоплением в самый неподходящий момент, открытость к просмотру прохожих происходящего в квартире, шум, неприятные запахи и грязь, идущие с улицы или двора, не самый благоприятный вид из окна, нередкое отсутствие балкона.

Однако в 2000-е ситуация стала меняться — застройщики начали разворачивать свои дома лицом к потребителю и в плане качества материалов, и инфраструктуры, и дизайн-проектов. Современные многоэтажки изначально подразумевают использование помещений на первых этажах в коммерческих целях — под магазины, аптеки, кафе, парикмахерские, офисы и так далее — или в качестве подсобок, кладовых. Поэтому технически жилой этаж начинается со второго. Но даже если квартиры всё-таки находятся на первом, их окна находятся высоко к уровню фундамента, в отличие от своих советских предшественниц. Это не только «спасает» от установки решёток в целях безопасности, но и от любопытных глаз незнакомцев.







Опять же, современные кварталы проектируются комплексно. Территории огораживаются и находятся под круглосуточным видеонаблюдением, а вход/въезд осуществляется по специальным картам. Автомобили жильцов и гостей располагаются на подземных или наземных парковках, а не во внутриквартальных проездах. Спортивные и детские площадки также отделены зелёными изгородями или «спрятаны» в соответствующие зоны вглубь двора. Поэтому движение под окнами как машин, так и людей сведено к минимуму, выхлопных газов машин и шума от играющих ребятишек можно не бояться. Обилие кустарников, цветов, газонов и прогулочных аллей позволяют проникать свету в окна квартир на первых этажах, радуя глаз при выходе на балкон.

Добавят комфорта технологические новинки — вентиляционные системы с принудительным притоком воздуха и очистителями, уничтожающими вредные микроорганизмы (такие можно найти в кварталах комфорт-класса), зачастую проектировщики предусматривают специальные ниши в квартире для кондиционеров. Многокамерные стеклопакеты добротно поглощают шум благодаря качественным уплотнителям. Фундамент новых домов помимо того, что его делают существенно более высоким, дополняется современными гидро- и пароизоляционными материалами, которые хорошо блокируют подвальные запахи и сырость.

Коммуникации тоже стали выполняться более профессионально, что исключает риск протечек и прорывов. Шум с лестничной площадки поглощается в силу простора холлов и удалённости лифтов, доводчиков на подъездной двери, а мусоропроводы, ранее провоцировавшие антисанитарию, более не востребованы — теперь мусорные баки располагают в специальных помещениях в стороне от дома и детских площадок.

Подобное благоустройство можно найти в новосибирском миниполисе на берегу реки в 15 минутах езды от центра города — квартале «Аквамарин». Застройщик с 35-летним стажем — Томская домостроительная компания — предлагает здесь одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры с удобными планировками, в которых учтены места под сезонные вещи, игрушки и множество других нюансов. В том числе в жилье на первых этажах.

В квартирах на первых этажах есть, к слову, существенные плюсы. Среди них, например, глубокие остеклённые балконы и лоджии, способные стать дополнительной площадью, — там можно предусмотреть террасу с садовой мебелью или даже палисадник с цветником, место для хранения крупногабаритных вещей. Только на первом этаже можно приобрести пентхаус с отдельным входом, с нестандартными планировками, которые невозможно узаконить на других этажах. Высота потолка здесь может быть выше, а цена, напротив, ниже — в среднем на 10%, чем на аналогичные квартиры (если речь не идёт об упомянутом пентхаусе). Первый этаж идеально подходит для пожилых, маломобильных людей, семей с маленькими детьми и животными, поскольку нет нужды использовать лифт или лестницу, чтобы донести велосипед, санки, коляску. Не придётся и переплачивать за подъём тяжёлых предметов и техники. Отсутствие соседей снизу может также выступать в качестве преимущества — нет лишнего шума, нет риска кого-то затопить.

Подведём итоги сказанного. Минусы квартир на первом этаже — шум, небезопасность, необходимость устанавливать решётки на окнах, наличие подвальных запахов, повышенной влажности, грязи, пыли, антисанитарии, темноты, жизнь на виду у прохожих — действительно имели место. Но всё это осталось в прошлом. Современные технологии домостроения исключают большинство перечисленных недостатков. Жизнь на первых этажах в новостройке, расположенной в хорошем районе с зелёной зоной, на закрытой охраняемой территории, вдали от загазованных автомагистралей будет скорее напоминать жизнь за городом.

Кому подойдёт квартира на первом этаже? Маломобильным и пожилым людям, семьям с маленькими детьми и желающим приобрести уникальное жильё, в котором можно организовать террасу или палисадник, где проще узаконить нестандартную планировку. Квартал «Аквамарин» предлагает большой выбор квартир на первом этаже на любой вкус, под любые потребности и на любой кошелёк.

Квартал у реки Аквамарин:

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