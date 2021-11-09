Названы марки самых часто угоняемых машин в Новосибирской области

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Автоугонщиков в Новосибирской области обычно интересуют определённые машины. Какие именно — рассказали в региональном управлении МВД.

Чаще всего в Новосибирской области угоняют японские иномарки Toyota и Lexus, рассказали в управлении МВД по региону. Причём в модельном ряду первой марки преступников больше всего интересует конкретно внедорожник Land Cruiser.

Иногда автомобили угоняют просто с целью покататься, отметили в ведомстве. В таких случаях после использования их обычно бросают в пределах области, а угонщиков часто находят.

С другим типом автокраж, когда транспортное средство стараются вывезти за пределы региона, всё обстоит несколько сложнее, отметил замначальника регионального управления угрозыска России, глава отдела организации оперативно-служебной деятельности и методического обеспечения Евгений Богомазов.

«Даже если в авто установлена спутниковая сигнализация, это может не помочь, потому что похитители ставят «глушилки» и в этом случае автомобиль найти намного сложнее», — сказал он «KП-Нoвocибирcк».

Напомним, что иногда угонщики также похищают автомобили с целью шантажа. Например, деньги за машины у владельцев вымогал житель Алтайского края. Его удалось задержать после очередного преступления в Новосибирске.