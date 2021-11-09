Неизвестные оставили собаку умирать на дороге после выстрела в Новосибирске

Скриншот из видео «Вести Новосибирск»

В Новосибирске неизвестные выстрелили в шарпея и оставили у дороги умирать.

Как сообщила инспектор по жестокому обращению с животными, осуществляющий контроль, Елена Сундукова, информация о произошедшем поступила 8 ноября, поздно вечером. Новосибирец рассказал, что на обочине рядом с жилым комплексом «Гармония» истекает кровью шарпей.

«Мужчина, который проезжал мимо, (...) в одну сторону, видел там неких людей. Было уже темно. Видел там машину «Жигули», людей с фонариками, которые, по всей видимости, искали гильзу от патрона. По словам мужчины, тогда собака ещё стояла на дороге. Когда он возвращался назад, людей уже не было, а собака лежала на обочине. Мужчина накрыл шарпея курткой, связался с зоозащитниками и стал ждать их приезда. После этого пса отвезли в ветеринарную клинику, где сделали уколы, рентген и положили под капельницу.

В области шеи шарпея обнаружили огромную рану и абсцесс. Как предположила Елена Сундукова, собаку могли укусить неделю назад, но хозяева не стали заботиться о здоровье питомца и обрабатывать рану.

«По результатам рентгена было сразу понятно, что травмы совершенно несовместимые с жизнью. Весь позвоночник и лёгкие были усыпаны дробью. Ранение было не навылет, где-то всё застряло под лопаткой. Рана огромная, ужасная», — поделилась общественница.

В ночь на 9 ноября шарпей скончался. Зоозащитники написали заявление в полицию, и в данный момент сотрудники ГУ МВД России организовали проверку, сообщает «Вести Новосибирск».

Как ранее писал Сиб.фм, в мае новосибирские зоозащитники спасли почти 80 чихуахуа из собачьего «концлагеря» — так прозвали квартиру, в которой заводчица держала животных.

Напомним, в июне на Сиб.фм рассказали, как в селе Лебедёвка застрелили четырёх собак, но это не стало достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.