Новикомбанк начал выдавать ипотеку на приобретение квартир в новостройках группы «Самолёт»

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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, начал выдавать ипотеку на приобретение квартир в строящихся жилых комплексах ведущего федерального девелопера группы «Самолёт».

Новикомбанк и группа «Самолёт» заключили соглашение о партнёрстве, в рамках которого новостройки компании в Москве и Московской области аккредитованы по ипотечным программам банка «Первичный рынок» и «Семейная ипотека». Соглашение также предусматривает скидки на приобретение жилья для клиентов банка.

Ипотечная программа «Первичный рынок» Новикомбанка рассчитана на работников компаний-партнёров и держателей зарплатных карт. Для них ставка по кредиту составит от 6,1 %. Максимальная сумма кредита – до 30 млн рублей на срок от 36 до 360 месяцев. Подробные условия ипотечного кредитования доступны на сайте Новикомбанка.

Новикомбанк также выдаёт ипотеку по госпрограмме для семей, в которых с 1 января 2018 года родились дети. Такие клиенты смогут оформить кредит на покупку жилья по ставке от 5 % годовых.

Кредиты в рамках программы «Семейная ипотека» предоставляются на приобретение квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном рынке жилья. Кредит также может быть использован для погашения уже оформленного ипотечного займа. Процентная ставка составляет от 5 % годовых (от 4,5 % – для Дальневосточного федерального округа). Окончательный размер ставки зависит от категории клиента, зачисления зарплаты на карту банка и наличия полиса личного страхования. Минимальный первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека» – 20 % от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита – до 12 млн рублей. Кредиты предоставляются на срок от 3 до 30 лет.

В Новикомбанке при расчёте максимальной суммы кредита может быть учтён доход созаёмщиков, в том числе не состоящих в родственной связи с заёмщиком, но соответствующих требованиям банка. Общее количество созаёмщиков не может превышать трёх человек.

«Новикомбанк предлагает своим клиентам выгодные условия по ипотечным программам. Сотрудничество с группой «Самолёт» позволит расширить выбор для приобретения недвижимости на первичном рынке. Наше партнёрство ориентировано на то, чтобы обеспечить сотрудников промышленных предприятий жильём в современных и благоустроенных комплексах с социальной инфраструктурой», – прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Группа «Самолёт» – один из крупнейших федеральных девелоперов. Входит в топ-3 застройщиков России по объёму текущего строительства. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.