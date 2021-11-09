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общество

В Новосибирске выясняют причины гибели елей у здания правительства

Фото В Новосибирске выясняют причины гибели елей у здания правительства
Фото В Новосибирске выясняют причины гибели елей у здания правительства

Фото «Гражданского патруля»

Гибель елей у здания правительства Новосибирской области может быть связана с отравлением химикатами или нарушениями правил посадки.

Состояние деревьев у здания правительства Новосибирской области вызывает тревогу у местных жителей и членов организации «Гражданский патруль». По словам общественника Ростислава Антонова, гибель елей может быть вызвана отравлением почвы и рядом других причин.

«Каждая вторая ель у здания правительства на Красном проспекте, 18 нежизнеспособна. Одной из причин гибели хвойных может быть загрязнение почвы тяжёлыми металлами и опасными химикатами», – сообщили в паблике «Гражданский патруль».

Как рассказали в организации, ранее у здания правительства каждый сезон меняли хвойные деревья. Сначала вместо тополей там появились ели, которые отказывались расти. В 2015 году их попытались заменить на другие деревья, но тоже неудачно.

Жители соседних домов также заметили плохое состояние зелёных насаждений.

«Каждый день прохожу мимо и задаюсь вопросом: "Зачем сажать их, если за ними никто не ухаживает?"» – рассказала одна из жительниц соседнего дома Юлия.

Решить проблему призвал депутат и глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов. Народный избранник считает, что специалисты давно должны были определить причины болезни деревьев или заменить их на более живучие.

«Сколько ещё будет продолжаться этот безумный сизифов труд, одному Горзеленхозу известно», – считает депутат.

Высказался о данной проблеме директор Института леса и природопользования СПбГЛТУ, кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Селиванов. Он отмечает, что причин для гибели елей может быть много. В частности, это уровень грунтовых вод, отравление почвы химикатами, нарушения правил посадки, неправильный уход за деревьями и так далее.

Сообщается, что гражданская организация направила в мэрию Новосибирска предложение, чтобы провести исследование причин гибели елей.

Напомним, ранее депутат Антонов рассказал об укладке асфальта в снег в Новосибирске.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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