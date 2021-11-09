«Обидно просто взять и выбросить 9 тысяч»: жители Новосибирска пожаловались на убивающие обувь реагенты

Фото Густаво Зырянова

Жительница Новосибирска Татьяна после первого снегопада с горечью осознала, что с новыми ботинками ей придётся расстаться с приходом весны. На обуви появились белые разводы, такие же, как были в прошлом году на сапогах, которые за сезон полностью пришли в негодность. Женщина призналась, что устала регулярно тратить деньги из-за реагентов, и задалась вопросом, можно ли продлить срок службы обуви. Сиб.фм поговорил об этом со специалистами.

Из-за обильных снегопадов в Новосибирске начали активно обрабатывать дороги и тротуары реагентами. И хотя передвигаться стало безопаснее, появилась другая проблема — преждевременный износ обуви. Горожанка Татьяна рассказала, что каждый год вынуждена тратиться на новую зимнюю пару, поскольку за сезон она попросту «убивается» едким составом.

«После прошлой зимы, например, я выкинула сапоги. Кожа, начиная от подошвы, сморщилась и стала жёсткой где-то на 2-3 сантиметра, кроме того, появился белый соляной контур.

Обидно было просто взять и выбросить 9 тысяч, если честно», — призналась сибирячка журналисту Сиб.фм.

Сейчас женщина ходит в новых ботинках, но опасается, что их ждёт та же участь. Аналогичные переживания испытывают и другие горожане и задаются вопросом, можно ли как-то продлить обуви срок службы.

Сиб.фм обратился с этим вопросом в мастерскую по ремонту и реставрации обуви Cleanbeast и получил несколько советов.

Во-первых, обрабатывать обувь водоотталкивающей пропиткой.

Во-вторых, каждый раз протирать её после прихода с улицы, чтобы на поверхности не оставалось снега, грязи и т.д.

В-третьих, не пытаться выводить реагенты самостоятельно, а сразу обращаться к профессионалам.

«Чем дольше обувь хранится грязной, тем сложнее её будет почистить», — отметили в мастерской.

Также там рекомендовали не сушить ботинки и сапоги на батарее и с помощью сушилок и пользоваться распорками, чтобы обувь не теряла форму. Последнее очень важно в зимний период, подытожили в Cleanbeast.

Напомним, что в этом году с гололёдом на улицах Новосибирска будут бороться с помощью «Бионорда» и обновлённой смеси из соли и песка. Директор ДЭУ № 1 Алексей Лыков ранее объяснял, чем она отличается от старой по составу и почему её сочли более предпочтительной.