Обнуление QR-кодов: почему срок действия сертификата о прививке сократился до 6 месяцев

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Изменение срока действия QR-кодов до 6 месяцев связано с техническим сбоем на портале «Госуслуг». Сертификат о вакцинации продолжит действовать 12 месяцев, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что сокращение срока действия QR-кодов, которые подтверждают перенесенное заболевание или вакцинацию от коронавируса, с года до шести месяцев не обсуждалось и не обсуждается.

При этом произошедшее он оценил фразой «ничего в этом страшного нет». «Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что в настоящее время система предоставления госуслуг продолжает развиваться и совершенствоваться. По его словам, подобные процессы можно оценивать как очень хорошие и положительные, однако порой они сопровождаются подобными сбоями.

Ранее, Дмитрий Песков сделал заявление по поводу нерабочих дней. Минздрав уточнил перечень документов для оформления QR-кодов, а также как отличить настоящий сертификат от подделки.