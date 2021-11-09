«Очень много побочки»: жительница Новосибирска рассказала о неожиданной реакции на лекарство «Коронавир»

Фото Валентина Лутаева

Жительница Новосибирска Елена заразилась COVID-19, хотя была привита. Для лечения женщина бесплатно получила «Коронавир». Однако довольно быстро почувствовала, что препарат вызывал у неё различные побочные реакции — от тошноты до боли в конечностях.

Жительница Новосибирска Елена оказалась одной из тех, кто заразился коронавирусом после вакцинации —поднялась температура, исчезли вкус и обоняние. Лечение женщина проходит амбулаторно, поскольку болезнь протекает легко.

На дом ей, как и полагается пациентам с COVID-19, доставили два бесплатных препарата: предотвращающий образование тромбов «Эликвис» и противовирусный «Коронавир». Если к первому у сибирячки претензий не возникло, то второй, по словам собеседницы Сиб.фм, вызвал неожиданные побочные реакции.

«Очень много побочки: сильно тошнило, была горечь во рту, заболела нога. Вызвала скорую — подозрение на тромбоз», — рассказала она журналисту Сиб.фм.

Также Елене показалось, что таблетки действуют на психику.

«Мне хотелось выйти на улицу, балкон и так далее. Даже жутко» — рассказала она в беседе.

Если изучить инструкцию препарата, то в таблице нежелательных реакций можно увидеть «аномальное поведение».

Сибирячка призналась, что опасается последствий. Выздороветь ей помогают, на её взгляд, «Эликвис», популярный противовирусный и бронхолитический препараты, а также клюква с брусникой.

Напомним, «Коронавир» впервые появился в Новосибирске в конце сентября 2020 года. Препарат создан на базе действующего вещества «Фавипиравира», разработанного и лицензированного в Японии для лечения гриппа в условиях новых пандемий. Он противопоказан беременным, хотя, по мнению вирусолога Сергея Нетёсова, относиться к нему с осторожностью следует всем. В городских аптеках «Коронавир» продаётся по цене от 5,3 тыс. рублей.