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общество

Охранники поймали серийного похитителя кофе в Советском районе Новосибирска

Фото Охранники поймали серийного похитителя кофе в Советском районе Новосибирска
Фото Охранники поймали серийного похитителя кофе в Советском районе Новосибирска

Фото pixabay.com

В Новосибирске 40-летний мужчина украл в одном из магазинов дорогостоящий кофе на 10 тысяч рублей.

В Советском районе Новосибирска сотрудники частной охранной организации поймали серийного похитителя кофе. Об этом сообщили в «Агентстве безопасности "Гвардия"».

По данным правоохранителей, 40-летний мужчина с осени текущего года начал появляться в одном из супермаркетов Советского района. Но приходил мужчина не за покупками, а чтобы воровать дорогостоящий растворимый кофе с полок магазина. За всё время он украл товаров почти на 10 тысяч рублей.

Задержать любителя дорогого кофе у полицейских получилось 8 ноября. В этот день мужчина в очередной раз пришёл в магазин, чтобы украсть напиток. К счастью, его личность уже смогли раскрыть с помощью камеры видеонаблюдения.

«Охранник подождал, пока вор спрячет за пазуху четыре банки кофе, и задержал его, когда тот преодолел линию касс. Сумма ущерба по этому эпизоду составила 1360 рублей», – рассказали в агентстве.

Охранники задержали вора и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что кофе нередко становился яблоком раздора для жителей Новосибирска. В августе в одном из магазинов грабители выстрелили в продавца из-за банки растворимого кофе.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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