Пенсионерам доплатят 21510 рублей в ноябре 2021: ПФР объяснил, кому положена прибавка

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Доплату к пенсии с 1 ноября 2021 году смогут получить бывшие лётчики и шахтёры. На сайте Пенсионного фонда сказано, что перерасчет был сделан в беззаявительном порядке.

С 1 ноября Пенсионный фонд произвёл перерасчёт размера доплат к пенсиям лётчикам и шахтёрам. В Новосибирской области размер доплаты у лётчиков составляет 21 510,38 рубля, а у шахтёров – 4 450,08 рубля.

В региональном Пенсионном фонде России уточнили, что доплата положена тем, кто имеет требуемый специальный стаж.

«Произведена корректировка размера доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Данная доплата устанавливается тем, кто имеет требуемый специальный стаж», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить доплаты, члены лётных экипажей должны иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

В угольной промышленности длительность необходимого стажа зависит от условий труда: не менее 25 лет – на подземных и открытых горных работах, не менее 20 лет – в качестве горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин.

По закону на доплату смогут рассчитывать только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим право на доплату.

С 1 ноября перерасчёт произведён в отношении 1 270 получателей доплаты к пенсии (988 лётчиков и 282 шахтёров).

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