Под Новосибирском 17-летний сирота госпитализирован после избиения опекуном

Фото СУ СКР по Новосибирской области
Прокурор Сузунского района Новосибирской области начал проверку по факту причинения вреда здоровью подростку. 17-летний сирота попал в больницу после избиения опекуном.
В Новосибирской области прокуратура начала проверку по сообщению о поступлении в Сузунскую больницу 17-летнего парня. По предварительным данным, ушибы и ссадины несовершеннолетнему причини его опекун.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, конфликт между опекуном и 17-летним сиротой произошёл из-за того, что парень решил уйти из опекунской семьи и начать жить самостоятельно.
"В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения органами и ответственными должностными лицами законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и охране их здоровья", — отметили в ведомстве.
Доследственную проверку по данному инциденту проводит и региональный Следственный комитет.
"Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказали в региональном СУ СКР.
Напомним, в октябре 2021 Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту систематических избиений отчимом 9-летнего мальчика в Дзержинском районе.
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