Под Новосибирском 17-летний сирота госпитализирован после избиения опекуном

Фото СУ СКР по Новосибирской области

Прокурор Сузунского района Новосибирской области начал проверку по факту причинения вреда здоровью подростку. 17-летний сирота попал в больницу после избиения опекуном.

В Новосибирской области прокуратура начала проверку по сообщению о поступлении в Сузунскую больницу 17-летнего парня. По предварительным данным, ушибы и ссадины несовершеннолетнему причини его опекун.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, конфликт между опекуном и 17-летним сиротой произошёл из-за того, что парень решил уйти из опекунской семьи и начать жить самостоятельно.

"В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения органами и ответственными должностными лицами законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и охране их здоровья", — отметили в ведомстве.

Доследственную проверку по данному инциденту проводит и региональный Следственный комитет.

"Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказали в региональном СУ СКР.

Напомним, в октябре 2021 Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту систематических избиений отчимом 9-летнего мальчика в Дзержинском районе.