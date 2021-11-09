Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

Погрузка цемента на железной дороге в Новосибирской области в октябре увеличилась более чем на 40 %

Фото Погрузка цемента на железной дороге в Новосибирской области в октябре увеличилась более чем на 40 %
Фото Погрузка цемента на железной дороге в Новосибирской области в октябре увеличилась более чем на 40 %

Фото pixabay.com

В октябре 2021 года погрузка цемента на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составила 38,9 тысячи тонн, что на 40,7 % больше, чем в сентябре 2020 года.

В январе – октябре текущего года объём погрузки цемента превысил 402 тысячи тонн, что на 16,1 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Рост объёма погрузки обусловлен сезонностью строительных работ, планомерной работой с грузоотправителями.

Всего в Новосибирской области в январе – октябре текущего года погружено более 19,1 млн тонн различных грузов, что на 0,8 % больше, чем за аналогичный период 2020 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

РЖД
цемент
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15222
Онколог назвал главную причину любого рака
13017
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
11463
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11003
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
9451
Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
8731
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8625
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя