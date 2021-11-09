Погрузка цемента на железной дороге в Новосибирской области в октябре увеличилась более чем на 40 %

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В октябре 2021 года погрузка цемента на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составила 38,9 тысячи тонн, что на 40,7 % больше, чем в сентябре 2020 года.

В январе – октябре текущего года объём погрузки цемента превысил 402 тысячи тонн, что на 16,1 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Рост объёма погрузки обусловлен сезонностью строительных работ, планомерной работой с грузоотправителями.

Всего в Новосибирской области в январе – октябре текущего года погружено более 19,1 млн тонн различных грузов, что на 0,8 % больше, чем за аналогичный период 2020 года.