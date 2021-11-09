Пьяного безмасочника силой вытолкали из автобуса в Новосибирске

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

8 ноября в Новосибирске пассажир помог кондуктору вытолкать из автобуса пьяного мужчину без маски.

В понедельник, 8 ноября, в Новосибирске из автобуса № 6 пришлось силой выводить пьяного мужчину, который не соблюдал масочный режим. Нарушителя несколько остановок пыталась вывести кондуктор транспорта, вскоре ей на помощь пришёл один из пассажиров. Об этом подписчица рассказала в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл днём 8 ноября на остановке «Берёзовая роща». Кондуктор просила выйти из транспорта пьяного мужчину без маски, в руке у него была полная бутылка с алкоголем. В итоге пассажира пришлось выталкивать из автобуса силой, но аккуратно, чтобы сибиряк не упал.

В комментариях новосибирцы не поддержали то, что пьяного мужчину выгнали из автобуса. Многие написали, что он в таком состоянии может упасть в снег, заснуть и умереть от переохлаждения. Однако другие отметили, что состояние мужчины – его ответственность, а не других пассажиров автобуса или кондуктора.

Напомним, в Новосибирске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Ранее в городе сотрудники полиции увезли в отдел одного из безмасочников: мужчина вырывался и нецензурно ругался.