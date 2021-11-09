QR-коды для посещения общепита ввели в Новосибирске с 12 ноября

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В Новосибирской области с 12 ноября 2021 года начнут действовать новые ограничения из-за коронавируса. В частности, в кафе и рестораны будут пускать только при наличии QR-кода или документов, подтверждающих недавно перенесённый COVID-19.

С пятницы, 12 ноября, в Новосибирской области вступят в силу новые ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. В частности, при посещении объектов общепита – кафе, ресторанов, баров и столовых – придётся предъявить QR-код или документ, подтверждающий недавно перенесённый коронавирус. Такие требования распространяются на лиц старше 18 лет.

В правительстве региона отметили, что QR-код также будет необходим для посещения выставочных мероприятий, баз отдыха, санаториев.

«В сфере общественного питания сегодня все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка, к сожалению, не улучшается. QR-кодирование должно стимулировать население вакцинироваться, а руководителей – активно вести разъяснительную работу», – прокомментировал новые ограничения министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Документ, подписанный губернатором, распространяет своё действие на объекты с количеством посетителей более 100 человек. В таком случае у каждого должен быть один из следующих документов:

- действующий QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации;

- отрицательный результат ПЦР-теста, действительного в течение трёх календарных дней с момента исследования;

- справка, подтверждающая, что гражданин перенёс COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

- справка о наличии противопоказаний к вакцинации.

По словам Гончарова, данные ограничения не распространяются на объекты общепита на территориях аэропорта, ж/д вокзалах, автовокзалах, АЗС, а также на объекты, работающие по доставке заказов и обслуживающие посетителей «навынос».