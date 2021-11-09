Сбер отменил комиссию при оплате услуг ЖКХ по адресу

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Сбер реализовал возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг за несколько секунд. Это стало возможным благодаря сервису «Поиск по адресу», c помощью которого можно найти и без комиссии оплатить задолженность за ЖКХ.

Сервис позволяет найти начисления по адресу абонента, доступные к оплате, и произвести расчёт за одну, несколько или сразу за весь пакет услуг.

Для того чтобы воспользоваться этим форматом коммунальных расчётов, достаточно зайти в приложение «СберБанк Онлайн», выбрать пункт «Платежи», далее – вкладку «Дом», в верхней поисковой строке – раздел «Найти счета по адресу». Автоматический сервис предложит указать информацию: «Населённый пункт», «Улица», «Номер дома», «Квартира». По завершении авторизации абонент получит список подключённых к адресату услуг ЖКХ с лицевыми счетами и суммами начислений от поставщиков коммунальных услуг, после выбора нужной организации квартиросъёмщик может совершить платёж.

Заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Ольга Коновалова:

«Несомненно, главный плюс этой функции – клиенту больше не нужно вручную набирать всю информацию из квитанции по оплате. Это, с одной стороны, практически сводит к нулю риск ошибки при оплате, с другой – резко сокращает время заполнения данных за счёт формирования корзины платежей при работе в нашем мобильном приложении. А отсутствие комиссии при расчёте делает сервис не только удобным, но и выгодным».

В настоящий момент в поиске доступны все крупнейшие поставщики жилищно-коммунальных услуг Новосибирской области. Список организаций постоянно дополняется.