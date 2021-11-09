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Сбер отменил комиссию при оплате услуг ЖКХ по адресу

Фото Сбер отменил комиссию при оплате услуг ЖКХ по адресу
Фото Сбер отменил комиссию при оплате услуг ЖКХ по адресу

Фото предоставлено Сбером

Сбер реализовал возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг за несколько секунд. Это стало возможным благодаря сервису «Поиск по адресу», c помощью которого можно найти и без комиссии оплатить задолженность за ЖКХ.

Сервис позволяет найти начисления по адресу абонента, доступные к оплате, и произвести расчёт за одну, несколько или сразу за весь пакет услуг.

Для того чтобы воспользоваться этим форматом коммунальных расчётов, достаточно зайти в приложение «СберБанк Онлайн», выбрать пункт «Платежи», далее – вкладку «Дом», в верхней поисковой строке – раздел «Найти счета по адресу». Автоматический сервис предложит указать информацию: «Населённый пункт», «Улица», «Номер дома», «Квартира». По завершении авторизации абонент получит список подключённых к адресату услуг ЖКХ с лицевыми счетами и суммами начислений от поставщиков коммунальных услуг, после выбора нужной организации квартиросъёмщик может совершить платёж.

Заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Ольга Коновалова:

«Несомненно, главный плюс этой функции – клиенту больше не нужно вручную набирать всю информацию из квитанции по оплате. Это, с одной стороны, практически сводит к нулю риск ошибки при оплате, с другой – резко сокращает время заполнения данных за счёт формирования корзины платежей при работе в нашем мобильном приложении. А отсутствие комиссии при расчёте делает сервис не только удобным, но и выгодным».

В настоящий момент в поиске доступны все крупнейшие поставщики жилищно-коммунальных услуг Новосибирской области. Список организаций постоянно дополняется.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

ЖКХ
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