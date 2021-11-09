Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

«Сибантрацит» награждён за высокое качество продукции

Фото «Сибантрацит» награждён за высокое качество продукции
Фото «Сибантрацит» награждён за высокое качество продукции

Фото предоставлено компанией «Сибантрацит»

Награда была вручена влиятельной консалтингово-информационной китайской компанией Shanghai Steelhome Information Technology Co., Ltd.

Группа «Сибантрацит» победила в номинации «Признанный производитель антрацита для агломерации* и пылеугольного вдувания». Конкурс проходил под патронажем «Китайской ассоциации чёрной металлургии» и «Китайской федерации логистики и закупок». «Добросовестность и надёжность» поставщиков сырья для металлургической отрасли стали основными критериями выбора победителей церемонии.

По мнению организаторов, продукция «Сибантрацита» отличается стабильно высоким качеством и востребована на мировых металлургических рынках. Уникальные физико-химические свойства UGH антрацит используются в качестве эффективного восстановителя железа из руды и топлива в процессе агломерации, а уголь PCI, который производит компания, зарекомендовал себя как универсальный и необходимый продукт в доменном производстве стали.

Главной отличительной особенностью антрацита является его экологичность. Он является природным заменителем кокса. В отличие от кокса, он не требует приготовления, а его воздействие на окружающую среду ниже. Уникальный состав (высокое содержание углерода и низкое содержание золы и серы) снижает выбросы вредных веществ при его сжигании. Поэтому качество металлургической продукции с использованием антрацита неизменно высокое.

Сегодня Китай является ключевым рынком сбыта для «Сибантрацита». Его доля составляет около 40 % экспорта Группы.

Почётная награда была передана Дэвиду Чену, представителю Группы «Сибантрацит» в Китае.

На данный момент это не первая награда, которой удостоена компания в Китае. В октябре 2021 года «Сибантрацит» был признан лучшим экспортёром угля в Китай по мнению одного из самых авторитетных информационно-аналитических порталов Китая Mysteel.com (принадлежит ведущей консалтинговой компании Китая Shanghai Ganglian E-commerce Co., Ltd).

Справочно: ShanghaiSteelhomeInformationTechnologyCo., Ltd – крупная консалтинговая компания, предоставляющая информационные услуги и консультации, а также исследования для правительства и крупных игроков отрасли.

Сайт steelhome.cn – один из самых авторитетных и независимых на китайском рынке стали. Он предоставляет информацию, данные, консалтинг, электронную коммерцию для мировых сталелитейных компаний, поставщиков сырья, трейдеров, отраслевых ассоциаций, логистических компаний и пр.

*Агломерация – процесс подготовки металлургического сырья из железной руды, смешанной с углём и добавками под воздействием высокой температуры.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15107
Онколог назвал главную причину любого рака
12928
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
10893
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
10851
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
9386
Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
8691
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8579
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя