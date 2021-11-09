«Сибантрацит» награждён за высокое качество продукции

Фото предоставлено компанией «Сибантрацит»

Награда была вручена влиятельной консалтингово-информационной китайской компанией Shanghai Steelhome Information Technology Co., Ltd.

Группа «Сибантрацит» победила в номинации «Признанный производитель антрацита для агломерации* и пылеугольного вдувания». Конкурс проходил под патронажем «Китайской ассоциации чёрной металлургии» и «Китайской федерации логистики и закупок». «Добросовестность и надёжность» поставщиков сырья для металлургической отрасли стали основными критериями выбора победителей церемонии.

По мнению организаторов, продукция «Сибантрацита» отличается стабильно высоким качеством и востребована на мировых металлургических рынках. Уникальные физико-химические свойства UGH антрацит используются в качестве эффективного восстановителя железа из руды и топлива в процессе агломерации, а уголь PCI, который производит компания, зарекомендовал себя как универсальный и необходимый продукт в доменном производстве стали.

Главной отличительной особенностью антрацита является его экологичность. Он является природным заменителем кокса. В отличие от кокса, он не требует приготовления, а его воздействие на окружающую среду ниже. Уникальный состав (высокое содержание углерода и низкое содержание золы и серы) снижает выбросы вредных веществ при его сжигании. Поэтому качество металлургической продукции с использованием антрацита неизменно высокое.

Сегодня Китай является ключевым рынком сбыта для «Сибантрацита». Его доля составляет около 40 % экспорта Группы.

Почётная награда была передана Дэвиду Чену, представителю Группы «Сибантрацит» в Китае.

На данный момент это не первая награда, которой удостоена компания в Китае. В октябре 2021 года «Сибантрацит» был признан лучшим экспортёром угля в Китай по мнению одного из самых авторитетных информационно-аналитических порталов Китая Mysteel.com (принадлежит ведущей консалтинговой компании Китая Shanghai Ganglian E-commerce Co., Ltd).

Справочно: ShanghaiSteelhomeInformationTechnologyCo., Ltd – крупная консалтинговая компания, предоставляющая информационные услуги и консультации, а также исследования для правительства и крупных игроков отрасли.

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*Агломерация – процесс подготовки металлургического сырья из железной руды, смешанной с углём и добавками под воздействием высокой температуры.