Синоптики составили прогноз погоды на зиму 2021–2022 в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Стал известен примерный прогноз погоды на зиму 2021–2022 в Новосибирске и регионе.

Синоптики популярных погодных сервисов составили примерный прогноз на предстоящую зиму 2021–2022 года в Новосибирской области. Данные были опубликованы в Гидрометцентре, «Яндекс.Погоде» и World-weather.

Декабрь

В первый месяц зимы Росгидромет прогнозирует в Новосибирской области погоду ниже климатической нормы. При этом среднемесячная норма в регионе составляет около -15,5 градуса. Таким образом, температура будет ещё ниже.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», декабрь в Новосибирске будет относительно тёплым, однако пасмурным и снежным. Средняя дневная температура составит около -14...-17 градусов, а ночью термометры будут показывать до -20 градусов.

World-weather также прогнозирует сравнительно тёплый декабрь: днём будет примерно -12...-14 градусов, ночью температура будет падать до -19 градусов. В общей сложности снегопады будут идти одну неделю.

Январь

По данным Гидрометцентра России, в Новосибирской области погода будет в рамках климатической нормы – около -18,3 градуса.

«Яндекс.Погода» прогнозирует в третьей декаде января морозы. При этом средняя температура днём будет -17...-19 градусов, ночью она будет опускаться до -20 градусов. Снега в этом месяце будет меньше, но и солнца тоже.

По данным World-weather, в регионе также не ожидаются сильные перепады температуры. В среднем днём она составит около -17 градусов, ночью около -20 градусов.

Февраль

Как указано на сайте Гидрометцентра РФ, в Новосибирской области и в России в целом будет тёплый февраль. Погодная норма составит около -17,5 градуса.

Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует, что средняя температура днём составит около -13...-16 градусов. Ночные температуры будут около -18 градусов. При этом ожидается снежная и пасмурная погода.

Как сообщает World-weather, в феврале в регионе могут быть резкие перепады температуры от -9 до -15 градусов. Средняя температура днём составит -12 градусов, а по ночам она будет падать до -19 градусов. Сервис не прогнозирует обильных снегопадов.