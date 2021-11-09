В Новосибирске спасатели достали 19-летнюю девушку из разбитого автомобиля каршеринга

Скриншот видео из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

В ночь на 9 ноября два человека оказались зажаты в салоне прокатного Hyundai Solaris, который врезался в столб в Железнодорожном районе Новосибирска.

Помощь спасателей понадобилась 19-летней девушке после ДТП в центре Новосибирска. Инцидент произошёл около 02:27 около дома № 2 по проспекту Димитрова. Каршеринг-авто компании «Делимобиль» по невыясненной пока причине боком вынесло на столб освещения. В результате сильного удара кузов деформировался, в салоне оказались зажаты люди. На место ЧП вызвали спасателей.

«Совместно с пожарными ПСЧ № 2 спасатели МАСС без применения аварийно-спасательного инструмента извлекли из автомобиля девушку 2002 года рождения и транспортировали её до автомобиля скорой помощи», – сообщили представители МАСС.

Известно, что в машине находились два человека.

Напомним, 18 сентября на проспекте Димитрова после столкновения каршеринг-авто со столбом в загоревшемся Volkswagen Polo заживо сгорели три человека. Следователи выяснили, что водитель не справился с управлением авто на мокрой дороге.