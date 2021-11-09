Стеклянный особняк за 85 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске

Фото с сайта N1.ru

В Заельцовском районе Новосибирска продаётся дом с огромными витражами и расположенными во дворе баней и бассейном за 85 млн рублей.

Риелторы выставили на продажу двухэтажный дом, расположенный на 10 «сотках» в элитном коттеджном посёлке в Новосибирске. Объявление опубликовано на сайте N1.

Особняк находится в приватном коттеджном посёлке Европейский в сосновом лесу на берегу Оби, откуда до центра Новосибирска можно добраться за 15-20 минут, обещает продавец. В доме общей площадью 420 квадратных метров, построенном по проекту архитектора Юрия Куликова, 6 комнат и 3 лоджии.

Отличительная особенность проекта – огромные витражи, которые создают ощущение, что коттедж полностью изготовлен из стекла. В том же стиле построена баня. На участке также располагается бассейн.

«Современный дом (жилая площадь 122 квадратных метра) выполнен в стиле барнхаус и минимализм», – говорится в объявлении.

Особняк продаётся за 85 миллионов рублей.

Напомним, в июне в Новосибирске был выставлен на продажу особняк за 350 млн рублей с парком, фонтанами и бассейном.