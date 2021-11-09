Toyota опрокинулась на бок после столкновения в центре Новосибирска

Фото и видео из публикации на «АСТ-54»

Opel Astra и Toyota столкнулись на дороге напротив НОВАТа.

Вечером 9 ноября на площади Ленина произошла авария с участием трёх автомобилей. На дороге напротив театра оперы и балета столкнулись кроссовер Toyota и хэтчбек Opel Astra. При столкновении они зацепили и стоявший неподалёку на паркове Renault. В результате ДТП Toyota полностью «легла» на левый бок. Фотографии и видео с места аварии прислали в сообщество «АСТ-54».

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, пострадавших в аварии нет. При оформлении столкновения был отражён материальный ущерб.

В комментариях к публикации об аварии жители Новосибирска выразили своё удивление:

«Как смогли создать аварию среди бела дня?», «В центре города, почти в час пик, это ещё умудриться надо», «Как это вообще возможно? Какая скорость у них была?», —

задаются вопросами под постом.

Как ранее писал Сиб.фм, в середине октября в центре города уже происходила авария с переворотом: тогда на крыше оказался автомобиль, столкнувшийся ночью с Lada Priora на Красном проспекте.

Напомним, в сентябре напротив НОВАТа машина ДПС перевернулась на крышу после столкновения с Lexus.