В Госдуме рассказали, какие семьи спасут страну от вымирания

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Только семьи с тремя детьми являются спасением России от вымирания, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она отметила, что проблему удастся решить, если в каждой второй ячейке общества появится минимум трое наследников. Таким образом собеседница прокомментировала предложение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина переводить на счета несовершеннолетних россиян часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Одновременно с этим депутат подвергла сомнению возможность реализовать идею Петунина — ежегодно перечислять в Фонд будущих поколений средства в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорождённый получит 100 тысяч рублей на свой счёт.

Если предлагается где-то добавить, надо продолжить фразу для того, чтобы объяснить — а где отнять? Это система сообщающихся сосудов, это не безмерная бочка. Если человек предлагает добавить всем здесь по 100 тысяч рублей, значит не построят 1000 школ, что мы тогда уберём? Мы не добавим денег на здравоохранение, сократим финансирование больниц, что мы сделаем для того, чтобы здесь увеличить? —

отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что в государстве нет просто неучтённых денег, «неких доходов от добычи полезных ископаемых, неучтённых в каких-то направлениях деятельности» страны. Буцкая также полностью поддержала саму идею, что многодетные семьи должны поддерживаться властями

Мы сейчас идём к тому, что каждый ребёнок при рождении будет получать поддержку — родителям не придётся искать информацию, информация о полагающихся пособиях проактивно будет поступать на телефон, электронную почту, в личный кабинет «Госуслуг». Сколько семей потеряли 60 тысяч только потому, что не успели оформить документы на пособия от рождения ребёнка до 1,5 года за первые полгода? Если они узнают про эту выплату, когда ребёнку исполнится семь месяцев, они идут подавать документы, то за первые шесть месяцев они эти деньги не получат. Получат только за седьмой. Если оформят на пятом месяце — получат за пять предыдущих месяцев, —

объяснила Буцкая.