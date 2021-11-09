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В Новосибирск прилетели гибридные вороны и снегири

Фото В Новосибирск прилетели гибридные вороны и снегири
Фото В Новосибирск прилетели гибридные вороны и снегири

Фото pixabay.com

В Новосибирск постепенно слетаются зимующие птицы. Уже сегодня в городе можно встретить снегирей и чёрных и гибридных ворон, отметил орнитолог Алексей Яновский, а также рассказал, каких пернатых нужно подождать.

На зимовку в Новосибирск уже прилетели дрозды-рябинники, снегири и чёрные и гибридные вороны, но некоторых пернатых пока нет, рассказал «АиФ-Новосибирск» орнитолог Алексей Яновский.

Специалист пока не заметил в городе щеглов и щуров. Последние могут прилетать во время сильных морозов, отметил он, но это редкость.

Также орнитолог добавил, что не обнаружил свиристелей, хотя урожай рябины в нынешнему году богатый. По словам Яновского, этот вид птиц может не появляться вплоть до января, а потом налететь большой стаей и съесть всю ягоду за две недели.

Фото В Новосибирск прилетели гибридные вороны и снегири 2

«В этом году у них могли быть проблемы с гнездованием из-за лесных пожаров и задымления. Зимой они кормятся рябиной, ранетками, боярышником, а летом дают своим птенцам летающих насекомых. Во время задымления такой корм найти труднее. В любом случае стоит подождать января. Если этих птичек так и не будет, рябины останутся на ветках и к лету засохнут. Я считаю, что это помешает цветению весной», — поделился орнитолог.

Напомним, ранее Яновский призывал новосибирцев не пытаться помогать зимующим птицам. Эксперт подчеркнул, что этим можно только навредить им.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
птицы
Новосибисрк
вороны
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