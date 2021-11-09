В Новосибирске образовались очереди в поликлинике за тестом на COVID-19

Жители Новосибирска рассказали об огромных очередях за тестом на коронавирус в одной из поликлиник.

В понедельник, 8 ноября, в поликлинике № 16 на улице Риского-Корсакова, 7/1 в Новосибирске выстроилась огромная очередь из пациентов на приём к терапевту. Как рассказали очевидцы, они встали хотели получить направление на ПЦР-тест, пишет «АиФ-Новосибирск».

Одна из пациенток в поликлинике Елена рассказала, что для получения направления на ПЦР-тест нужно выстоять живую очередь к терапевту. Женщина пожаловалась, что в такой толпе люди точно заразят друг друга.

«Дышать нечем, все в одной куче стоят, здоровые и больные. Нетрудно представить, что все друг друга заразят», – пожаловалась женщина.

По словам других пациентов, получить результаты мазка при ПЦР-тесте бывает трудно, даже когда терапевт приходит на дом. Иногда люди вынуждены самостоятельно звонить в поликлинику, чтобы узнать результаты, а трубку может никто не взять. Пациенты рассказывают, что такая ситуация продолжается пять дней, при том, что тест действителен всего три дня.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», журналисты направили запрос в министерство здравоохранения региона с просьбой прокомментировать данный инцидент.

Напомним, ранее жители Новосибирска пожаловались, что их ПЦР-тесты слишком долго остаются положительными. Люди рассказывали, что обычно положительный результат на коронавирус держится в течение трёх недель или даже месяца. Раньше так было с пациентами, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой форме. Однако теперь аналогичный результат сохраняется даже у тех людей, которые переболели в лёгкой форме.