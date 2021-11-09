В Новосибирске продают ТЦ «Вереница» за 340 млн рублей

Фото «Авито»

На «Авито» появилось объявление о продаже торгового центра «Вереница», который находится рядом с новосибирским зоопарком. ТЦ в многолюдном месте стоит 340 млн рублей, а авторы объявления обещают полную окупаемость в течение 8 лет.

В Новосибирске выставили на продажу торговый центр «Вереница», стоит объект 340 млн рублей. Как указал автор объявления, здание полностью окупится в течение 8 лет. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

Находится торговый центр «Вереница» на улице Плановой, рядом с новосибирским зоопарком и несколькими поликлиниками. Общая площадь объекта составляет 2 162 кв. м, участок занимает 26 «соток».

Как указано в объявлении, торговый центр занимает два этажа, заполняемость здания – 100 %. На втором этаже работают федеральные сети.

Среднесуточный трафик составляет до 4,5 тысяч человек, а автомобильный трафик по Дуси Ковальчук – около 5 тысяч машин в час. Как отмечает автор объявления, здание полностью окупится в течение 8 лет.

Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу за 141 млн рублей торговый центр с арендаторами.