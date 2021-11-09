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В Новосибирске пройдёт экскурсия по криминальным местам города

Фото В Новосибирске пройдёт экскурсия по криминальным местам города
Фото В Новосибирске пройдёт экскурсия по криминальным местам города

Фото Музея Новосибирска

13 ноября Музей Новосибирска проведёт для горожан новую пешеходную экскурсию «Криминальный город N» – участникам проекта расскажут о самых громких преступлениях, совершённых в знаковых местах Ново-Николаевска.

Новая пешеходная экскурсия «Криминальный город N» пройдёт в Новосибирске 13 ноября.

Как сообщили в Музее Новосибирска, гостей события ждёт погружение в особую атмосферу города начала ХХ века: экскурсия от Игоря Костылева по некогда опасным местам, чаепитие под рассказы о криминальной хронике, презентация и читка главы из романа Алексея Авдеева на встрече с возрастным ограничением 21+.

Гид музея Игорь Костылев проведёт новосибирцев по реально опасным закаменским местам, где совершались преступления, послужившие вдохновением для исторического романа.

В «Конторе инженера Будагова» участники экскурсии согреются чаем под захватывающие рассказы о криминальном арго и преступной хронике Ново-Николаевска начала ХХ века. Далее состоится презентация первой части детективного исторического романа с чтением кульминационной главы, которую не стали публиковать в социальных сетях по этическим причинам.

В завершение программы будет представлена небольшая экспозиция с предметами, которые фигурировали в криминальной хронике города.

Событие начнётся 13 ноября в 18:00. Пешеходная экскурсия стартует в 18:00 от метро «Октябрьская» (выход в сторону парка им. Кирова). В 18:30 все придут в музей «Контора инженера Будагова» по адресу Большевистская, 7. Продолжительность 2,5-3 часа. Цена билета – 500 рублей. Возрастное ограничение 21+.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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