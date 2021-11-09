В Новосибирске разбившая автомобиль каршеринга девушка оказалась лишена прав

Фото отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по городу Новосибирску

19-летняя девушка, которая попала в серьёзное ДТП в центре Новосибирска на автомобиле каршеринга, оказалась лишена водительских прав из-за алкоголя.

Госпитализированная с травмами девушка-водитель, которая разбила автомобиль каршеринга в Железнодорожном районе Новосибирска, не имела права управлять машиной. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.

Инцидент произошёл 9 ноября около 02:27 в районе дома № 2 по проспекту Димитрова. Каршеринг-авто Hyundai Solaris компании «Делимобиль» по невыясненной пока причине боком вынесло на столб освещения. Удар оказался такой силы, что кузов автомобиля был сильно деформирован. Машина восстановлению не подлежит. В салоне оказались зажаты люди. На место ЧП прибыли спасатели, которые вытащили со стороны водительского сиденья девушку 2002 года рождения и передали пострадавшую на руки медикам.

«Девушка-водитель ранее была лишена права управления за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», – отметили в ГИБДД.

Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжёлое. У девушки диагностированы сочетанная травма, тупая травма грудной клетки, ушиб головного мозга. Эксперты взяли у девушки анализы на предмет содержания в крови следов алкоголя и наркотических веществ.

Журналисты Сиб.фм отправили запрос в компанию «Делимобиль» с просьбой пояснить, как лишённый прав водитель мог оказаться за рулём прокатного авто.

Напомним, 18 сентября на проспекте Димитрова после столкновения каршеринг-авто со столбом в загоревшемся Volkswagen Polo заживо сгорели три человека.