В Бердске экс-полицейского будут судить после убийства 29-летней женщины мужем

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении полицейского, который отпустил домой семейного тирана. Вернувшийся из участка мужчина убил свою 29-летнюю супругу.

В Новосибирской области перед судом предстанет 30-летний бывший дежурный отдела полиции в Бердске. Он обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе и обязанностям по должности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

В пресс-службе СУ СКР рассказали, что 28 марта 2021 года обвиняемый заступил на службу в качестве помощника оперативного дежурного. Ночью в отдел доставили мужчину, который угрожал убийством своей жене. Однако через некоторое время бердчанина отпустили домой.

Через несколько часов в полиции снова поступил звонок из экстренной службы 112. Звонивший сообщил, что из квартиры, откуда ранее доставлялся гражданин, слышны громкие крики женщины – она просила о помощи.

30-летний полицейский не отреагировал на сообщение и не принял никаких мер.

В результате женщина была убита собственным мужем.

«В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал», – уточнили в пресс-службе Следкома.

В ведомстве уточнили, что в случае своевременной реакции дежурного на поступившее сообщение сотрудники полиции могли прибыть на помощь потерпевшей в течение трёх минут, что могло спасти женщине жизнь.

Уголовное дело в отношении экс-полицейского в ближайшее время будет передано в суд.