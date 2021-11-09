В Новосибирской области введут QR-коды для корпоративов в ресторанах

Фото pixabay.com

Губернатор подписал постановление о новых антиковидных мерах: теперь для посещения ресторанов и кафе потребуется QR-код.

В Новосибирской области с 12 ноября вводят новое требование о QR-кодах. Теперь предъявить доказательство о прохождении вакцинации потребуется на новогодних корпоративах, которые будут проходить в кафе или ресторанах. Об этом сообщил НГС глава департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Сергей Нешумов.

«Если это помещение для общественного питания, ресторан или кафе, то вне зависимости от формата мероприятия – будь то корпоратив, свадьба и так далее, необходимо предъявить QR-код или, например, результаты ПЦР-теста. Если это выставочный зал и проводится какой-то форум или конференция, то QR-код нужен, в случае, если будет больше 100 человек», – отметил Нешумов.

Глава департамента также добавил, что у многих новосибирцев не должно возникнуть проблем с QR-кодами. Дело в том, что сегодня в большинстве сфер для работников уже введена обязательная вакцинация.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал постановление губернатора Травникова о новых антиковидных ограничениях в Новосибирской области. Согласно документу, с 12 ноября на территории региона QR-коды станут обязательными для посещения ресторанов, кафе, выставок и даже при заселении в санаторий. Ознакомиться с полным текстом постановления можно в нашем материале.