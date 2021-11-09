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общество

Вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, можно ли на глаз отличить коронавирус от ОРВИ

Фото Вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, можно ли на глаз отличить коронавирус от ОРВИ
Фото Вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, можно ли на глаз отличить коронавирус от ОРВИ

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Отличить заболевание ОРВИ от заболевания коронавирусом довольно сложно и возможно только после проведения тестов. Это связано с тем, что коронавирус имеет ту же природу, что и ОРВИ, заявил NEWS.ru вирусолог Сергей Нетёсов.

Вирусолог в беседе с NEWS.ru уточнил, что острые респираторные вирусные инфекции вызываются примерно 15 разными возбудителями и коронавирус также относится к числу ОРВИ. Сам диагноз ставится на основании симптомов, а также трёх видов тестов, включая ПЦР-тесты, тесты на антитела класса IgA и антитела класса IgM.

«На глаз их не различить. По симптоматике, если кто-то говорит, что он умеет отличать, – это человек очень самоуверенный. Сейчас точный диагноз ставят только после лабораторной диагностики», – заявил эксперт.

Ранее иммунолог Дарья Карташева-Эберц заявила, что неправильный подход к лечению коронавируса в России – одна из причин самого высокого уровня смертности среди стран Европы. По её словам, врачи назначают без нужды антибиотики и гормоны, рекомендуют бесполезные противовирусные средства и распространяют байки и антинаучную информацию о коронавирусе, а граждане ведут себя безответственно.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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