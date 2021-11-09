Вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, можно ли на глаз отличить коронавирус от ОРВИ

Отличить заболевание ОРВИ от заболевания коронавирусом довольно сложно и возможно только после проведения тестов. Это связано с тем, что коронавирус имеет ту же природу, что и ОРВИ, заявил NEWS.ru вирусолог Сергей Нетёсов.

Вирусолог в беседе с NEWS.ru уточнил, что острые респираторные вирусные инфекции вызываются примерно 15 разными возбудителями и коронавирус также относится к числу ОРВИ. Сам диагноз ставится на основании симптомов, а также трёх видов тестов, включая ПЦР-тесты, тесты на антитела класса IgA и антитела класса IgM.

«На глаз их не различить. По симптоматике, если кто-то говорит, что он умеет отличать, – это человек очень самоуверенный. Сейчас точный диагноз ставят только после лабораторной диагностики», – заявил эксперт.