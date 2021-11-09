Звёздный ноябрь в НОВАТе

Фото предоставлены НОВАТом

Мировые звёзды в ноябрьских спектаклях НОВАТа.

Встречаем в ноябре в спектаклях НОВАТа звёзд оперы и балета. Насладитесь знаменитыми ариями и виртуозными танцевальными номерами в исполнении прославленных мастеров сцены.

Звезда мировой сцены, блистательная солистка оперной труппы НОВАТа, Василиса Бержанская, исполнит партию царицы Дидоны в музыкальном шедевре эпохи барокко. 14 ноября на Малой сцене НОВАТа.

Фото предоставлены солисткой

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Звезда мировой оперы Алессандра ди Джорджио исполнит в спектакле «Тоска» титульную партию. Певица востребована на европейских оперных сценах, принимала участие в престижных музыкальных фестивалях и отмечена призами международных конкурсов. 16 ноября. Большая сцена НОВАТа.

Фото предоставлены солисткой

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В ноябрьских спектаклях вы сможете увидеть звёзд Михайловского театра Эрнеста Латыпова (в партии Солора – «Баядерка», в партии Красса – «Спартак»), Никиту Четверикова (в партии Принца Зигфрида – «Лебединое озеро»).

Эрнест Латыпов, Никита Четвериков

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Звёздный дуэт из Большого театра России – очаровательная Элеонора Севенард и великолепный Денис Родькин – исполнят главные партии в самом колоритном и зажигательном классическом балете. 24 ноября «Дон Кихот».

Фото: Дарьяна Волкова. Фото: Алиса Тикстон

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Премьер «Астана Опера», виртуозный танцовщик с идеальной техникой и мужественным обаянием Бахтияр Адамжан, вновь исполнит на сцене НОВАТа заглавную партию в легендарной постановке Юрия Григоровича. 26 ноября «Спартак» на Большой сцене театра.

Фото: Мирас Баянов

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Чтобы не пропустить важную информацию о выступлениях звёзд на сцене НОВАТа – следите за новостями на официальном сайте театра.

Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

Билеты можно приобрести на нашем официальном сайте.

Ждём вас в НОВАТе!