Андрей Шимкив: давайте полностью газифицируем область

Фото предоставлено Законодательным собранием Новосибирской области

На ноябрьской сессии Заксобрания депутаты Новосибирской области обсудят обращение к руководству страны по вопросу газификации региона. Такое предложение председателя регионального парламента Андрея Шимкива вызвало единогласную поддержку коллег и общественности.

В ходе публичных слушаний по проекту закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в докладе министра экономического развития Льва Решетникова были озвучены данные, согласно которым в 2019-2021 годах количество жителей в регионе снижается. В настоящее время в регионе проживают 2 млн 785 тысяч человек. В будущем 12 муниципальных районов и городских округов прогнозируют прирост населения либо поддержание его текущего уровня (в лидерах – Новосибирский, Мошковский, Сузунский районы). Однако в 18 районах население будет уменьшаться – темп убыли населения наиболее высок в Убинском, Доволенском, Здвинском районах.

«На вашем графике районы округа, который я представляю, находятся на последних местах, ниже середины. Каким образом можно ликвидировать неравномерность территориального развития?» – отметил первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров.

По мнению министра экономического развития, важны рабочие места и слагаемые инфраструктуры, то есть состояние здравоохранения, ЖКХ, образования, качество дорог. Андрей Панфёров предложил создать план действий на уровне Минсоцразвития, чтобы поднять качество и уровень жизни в районах региона.

Депутат Александр Терепа также рассказал о несбалансированности развития территорий: «Если в районе нет дороги и газопровода, видимо, говорить о развитии промышленного потенциала, человеческого капитала не приходится. С нашей стороны воздействие какое может быть? Если мы не будем планировать и создавать рабочие места, откуда они появятся?»

Отток населения особенно заметен в районах, которые отдалены от логистических артерий, от оживлённых трасс, заметил депутат Денис Субботин. Он предложил на заседании комитетов Заксобрания подробнее провести анализ тенденции прироста и убыли населения и влияющие на это причины.

«Где мы не создадим условия для жизни, в тех районах и предприятия не нужны. Вы знаете моё настороженное отношение к концессиям и ГЧП, но если вы предложите концессию или ГЧП по газификации области, мы вам стоя поаплодируем! Ведь 21 век, а люди ещё печки топят! Если бы привлечь на газификацию кредиты плюс собственные средства... Говорим: не будет работы – люди уедут. Но будет газа – люди приедут! У нас красивейшая область, каждый район имеет свои особенности, давайте это сделаем: давайте полностью газифицируем область!» – выразил убеждённость председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Зал поддержал слова председателя Заксобрания аплодисментами. Председатель публичных слушаний Фёдор Николаев предложил обсудить текст обращения от депутатов региона на профильном комитете Заксобрания. По словам Андрея Шимкива, обращение к руководству страны по вопросу газификации Новосибирской области следует принять на сессии, которая запланирована на 25 ноября.