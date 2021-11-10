Боксёр Костя Цзю приедет в Новосибирск

Фото взято с личной страницы Константина Цзю

Известный боксёр Костя Цзю проведёт встречу в Новосибирске.

13 ноября в Новосибирске пройдёт встреча с легендарным боксёром Костей Цзю. Спортсмен расскажет о том, как стал абсолютным чемпионом мира в 2002 году, проведёт мастер-класс и ответит на интересующие вопросы.

Костя Цзю – это известный советский, российский и австралийский боксёр. Он является двукратным чемпионом Европы и мира среди любителей, а также стал абсолютным чемпионом мира в 2002 году среди профессиональных борцов.

Сегодня Цзю занимает 51-е место в рейтинге сайта BoxRec с лучшими боксёрами всех времён и народов вне зависимости от весовой категории. Также спортсмен входит в Международный зал боксёрской славы.

Встреча с великим боксёром состоится 13 ноября в 10:00 в Спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) по адресу улица Троллейная, 20а.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал репортаж из лофт-парка «Подземка», где прошли зрелищные бои на турнире Сибирской бойцовской лиги (SFL) – Young Lions. Здесь прошли бои среди подростков и взрослых, любителей и профессионалов. 21 ноября в Новосибирске состоится новый турнир в честь дня рождения лиги. Подробности – в нашем материале «Толпа ревела в ожидании схваток»: что творилось на турнире по смешанным единоборствам Young Lions в Новосибирске».