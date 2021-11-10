День полиции 10 ноября 2021 года: прикольные открытки и стихи к празднику

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10 ноября 2021 года по всей России будет отмечаться День полиции. Сиб.фм предлагает подборку прикольных поздравительных открыток и стихов, которые можно отправить в торжественный день защитникам правопорядка, чтобы показать значимость их опасной работы.

История праздника началась на Руси ещё в 16 веке, когда появилась должность «губных старост». Она напоминает должность участкового в наши дни. При Петре I в 1715 году было сформировано отдельное ведомство, которое назвали полицией. Её цель заключалась в защите правопорядка и пресечении преступной деятельности. Во времена императора работа ведомства была чётко регламентирована, существовали различные подразделения. Серьёзная организация несла ответственность за мир и покой населения. В царской России при Александре I она была преобразована в органы внутренних дел в 1802 году. Но история празднования Дня милиции, а с 2011 года полиции, берёт своё начало после революции 1917 года. 10 ноября вышло постановление о создании рабочей правоохранительной структуры. Официальный статус профессионального праздника этот день приобрёл в 1962 году. Символичную дату связали с историческим событием 1917 года.

Сиб.фм предлагает 10 ноября поздравить всех сотрудников полиции, чья работа часто ассоциируется с риском и опасностью. Для этого мы подобрали лучшие тематические стихи и открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в любой соцсети или мессенджерах.























***

С Днëм полиции, ребята!

Наша служба такова,

Что мы в ней все безвозвратно:

Руки, ноги, голова.

Продуктивно всем желаю

Я трудиться, каждый день

Что-то новое решая,

Различая свет и тень!

Трудно, долго и опасно —

Наша служба такова.

С Днëм полиции! В наш праздник

Выпьем за мои слова!

***

С Днем полиции, с прекрасным мирным днем!

Нарушители пусть все горят огнем,

Пусть преступников вдруг разберет икота,

Чтоб разбойничать им было неохота.

Пусть сегодня нарушители все спят

И за руль садиться не хотят,

Пусть в ваш праздник будет все спокойно,

Чтоб отметить вы его смогли убойно.

Чтоб злодеям всем смогли вы показать,

Как должны они в свой праздник отдыхать.



***

Хоть сейчас полицией зовётесь,

Служба Ваша легче ведь не стала.

Вы всё также в бой отважно рвётесь

Защищать нас всех от криминала!

Круглосуточно стоит на страже правды

Ваша крепкая и дружная семья.

Полицейские, мы очень Вам всем рады,

С Днём полиции сердечно Вас, друзья!

***

Если в дверь беда стучится,

Набирают все ноль два,

Под защитою полиции –

Будто под защитой льва.

Ты таким же оставайся –

Смелый полицейский,

Только чаще улыбайся –

Ты для всех вокруг пример.





***

Пусть живем мы в отделах разных –

На различия нам плевать:

В день ноябрьский, принесший праздник,

Мы хотели бы всем пожелать,

Чтоб не гладило против шерсти

Руководство нас никогда;

Чтоб дежурства без происшествий

Проходили у нас всегда!

Новых звезд, и зарплат огромных,

И чтоб всех нас ценил народ.

Сильных, мужественных и скромных –

Мы поздравить всегда спешим!





***

Поздравляю, поздравляю!

Праздник этот замечаю!

Кто порядок создает,

Хулиганить не дает?

То — полиция моя,

То — полиция твоя!

Поздравляю, поздравляю,

Я порядок уважаю!

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