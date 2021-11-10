День полиции 10 ноября 2021 года: прикольные открытки и стихи к празднику

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10 ноября 2021 года по всей России будет отмечаться День полиции. Сиб.фм предлагает подборку прикольных поздравительных открыток и стихов, которые можно отправить в торжественный день защитникам правопорядка, чтобы показать значимость их опасной работы.
История праздника началась на Руси ещё в 16 веке, когда появилась должность «губных старост». Она напоминает должность участкового в наши дни. При Петре I в 1715 году было сформировано отдельное ведомство, которое назвали полицией. Её цель заключалась в защите правопорядка и пресечении преступной деятельности. Во времена императора работа ведомства была чётко регламентирована, существовали различные подразделения. Серьёзная организация несла ответственность за мир и покой населения. В царской России при Александре I она была преобразована в органы внутренних дел в 1802 году. Но история празднования Дня милиции, а с 2011 года полиции, берёт своё начало после революции 1917 года. 10 ноября вышло постановление о создании рабочей правоохранительной структуры. Официальный статус профессионального праздника этот день приобрёл в 1962 году. Символичную дату связали с историческим событием 1917 года.
Сиб.фм предлагает 10 ноября поздравить всех сотрудников полиции, чья работа часто ассоциируется с риском и опасностью. Для этого мы подобрали лучшие тематические стихи и открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в любой соцсети или мессенджерах.
***
С Днëм полиции, ребята!
Наша служба такова,
Что мы в ней все безвозвратно:
Руки, ноги, голова.
Продуктивно всем желаю
Я трудиться, каждый день
Что-то новое решая,
Различая свет и тень!
Трудно, долго и опасно —
Наша служба такова.
С Днëм полиции! В наш праздник
Выпьем за мои слова!
***
С Днем полиции, с прекрасным мирным днем!
Нарушители пусть все горят огнем,
Пусть преступников вдруг разберет икота,
Чтоб разбойничать им было неохота.
Пусть сегодня нарушители все спят
И за руль садиться не хотят,
Пусть в ваш праздник будет все спокойно,
Чтоб отметить вы его смогли убойно.
Чтоб злодеям всем смогли вы показать,
Как должны они в свой праздник отдыхать.
***
Хоть сейчас полицией зовётесь,
Служба Ваша легче ведь не стала.
Вы всё также в бой отважно рвётесь
Защищать нас всех от криминала!
Круглосуточно стоит на страже правды
Ваша крепкая и дружная семья.
Полицейские, мы очень Вам всем рады,
С Днём полиции сердечно Вас, друзья!
***
Если в дверь беда стучится,
Набирают все ноль два,
Под защитою полиции –
Будто под защитой льва.
Ты таким же оставайся –
Смелый полицейский,
Только чаще улыбайся –
Ты для всех вокруг пример.
***
Пусть живем мы в отделах разных –
На различия нам плевать:
В день ноябрьский, принесший праздник,
Мы хотели бы всем пожелать,
Чтоб не гладило против шерсти
Руководство нас никогда;
Чтоб дежурства без происшествий
Проходили у нас всегда!
Новых звезд, и зарплат огромных,
И чтоб всех нас ценил народ.
Сильных, мужественных и скромных –
Мы поздравить всегда спешим!
***
Поздравляю, поздравляю!
Праздник этот замечаю!
Кто порядок создает,
Хулиганить не дает?
То — полиция моя,
То — полиция твоя!
Поздравляю, поздравляю,
Я порядок уважаю!
Ранее Сиб.фм писал о награждении сотрудников Росгвардии. Полиция арестовала преступную группу за похищение людей, а также сотрудники назвали самые криминальные районы города Новосибирска.
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